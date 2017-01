Malián exigeix el Barça

El Barça Lassa va acabar la primera volta de la lliga líder i mantenint l'avantatge respecte als perseguidors immediats després de vèncer el Liceo al Palau en un duel intens i igualat en el qual va haver d'obrar amb perseverança per capgirar un resultat advers (0-1) i un inspiradíssim Xavi Malián sota els pals.

Els de Ricard Muñoz van portar la iniciativa d'entrada i ben aviat van comprovar que el porter osonenc del Liceo estava fi. Els llançaments de Bargalló i Álvarez eren reiteradament refusats per Malián. En ple setge català, els gallecs es van avançar després que Di Benedetto culminés una bona acció col·lectiva. El Barça no es va descentrar i ràpidament va tornar a bombardejar la porteria visitant, però sense sort. Malián ho va repel·lir tot, fins i tot una falta directa d'Ordóñez. El Liceo també va tenir alguna ocasió per marcar, però Fernández també es va mostrar ferm sota els pals i transcendent a mesura que va avançar el partit.

Després de la represa, es va mantenir la dinàmica, però el Barça va trobar dues escletxes per remuntar quan Álvarez va resoldre un contraatac i Ordóñez, una falta directa en la qual els àrbitres van obligar a canviar Malián perquè s'havia acostat massa a la banqueta, tal com indica el reglament. En el tram final, Fernández es va col·locar bé sota els pals en un llançament de penal que Coy va llançar massa alt, va estar encertat en una falta directa executada per Lamas i no va dubtar en els dos llançaments finals gallecs ben dirigits.