Els objectius per a la segona volta

La segona volta de l'OK Lliga s'inicia aquesta tarda amb tots els equips buscant els primers punts per agafar embranzida per al segon tram de la competició. Un cop deixada enrere la lluita per classificar-se per a la copa i per ser un dels caps de sèrie, els conjunts ja miren els objectius de final de temporada en la lliga: guanyar el títol, entrar en les competicions europees i aconseguir la permanència.

El Barça, el líder, és invicte a casa i rep un Vendrell (Barça TV) que ha encadenat dues derrotes i que mai ha puntuat en les visites a la pista del conjunt blaugrana. Després de tretze partits seguits sense perdre a casa en la lliga, el Vic s'enfronta a un Lleida que no ha sumat cap victòria fora de casa. També destaca l'enfrontament entre dos equips de la zona alta: el Reus, tercer, rep el cinquè classificat, el Voltregà. En aquesta zona alta el Liceo, quart i que fa tres jornades que no guanya, rep un Girona que fa sis jornades que no coneix la victòria, i que al final de la primera volta va entrar per primer cop en la zona de descens en el seu debut en l'OK Lliga. El Lloret, una de les revelacions i que s'ha classificat per a la copa, intentarà seguir puntuant contra un Igualada que en les últimes jornades va aconseguir sortir de la zona de descens. El Manlleu, que també va acabar la primera volta fora de la zona de perill després de puntuar en els tres darrers partits, rep un Noia que tampoc ha estat derrotat en les quatre darreres jornades.

Demà tanca la jornada el Vilafranca-Caldes (La Xarxa TV). Els locals fa set jornades que no guanyen i els visitants són l'equip que ha sumat més empats, amb set.