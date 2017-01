Empat ben treballat

El Moritz Vendrell es va haver de conformar ahir amb un empat treballat i segurament insuficient tot i fer mèrits per vèncer i es queda a nou punts del Liceo, que marca la línia de classificació de la lliga europea.

Creus va avançar els de Jordi Garcia en una gran acció personal, però Coy, que no havia sortit de titular, la va clavar i va empatar (1-1). A les files del Liceo va debutar per fi el veterà Martín Payero, que ja havia viscut una altra etapa al conjunt gallec. No havia debutat fins ara per problemes amb el permís internacional. A 3:43 de la mitja part, Jordi Ferrer va fer entrar la bola per tot l'escaire de Malián amb un xut de cullera (2-1). El Moritz Vendrell va tancar el primer temps amb 9 faltes i l'amenaça imminent de la directa. El Liceo en tenia 7. Toni Pérez va fallar la directa –10a local– i el Moritz va tenir l'oportunitat de marcar terreny en dues directes consecutives en el 30' llançades per Creus que no van entrar –10a visitant i blava a Lamas–. Martín Payero, també de cullera marca de la casa, va empatar en el 38' culminant una jugada col·lectiva. El Liceo no va aprofitar la blava a Edu: Payero va fallar la directa i no va marcar en la superioritat. I el Moritz va aguantar amb 14 faltes.