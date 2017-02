Un mètode conegut

El Vic afronta avui a l'Olímpic contra el Benfica un partit que li pot aplanar el camí en les aspiracions d'accedir als quarts de la lliga europea, tot i que la derrota tampoc no seria irreversible. Passi el que passi, s'ho haurà de jugar tot en la darrera jornada a la pista del Lodi. La diferència rau en el fet que si avui puntua en farà prou amb un empat a Itàlia. El Lodi, que té 3 punts menys que els osonencs, juga un partit còmode a casa contra el Diessbach, la ventafocs del grup.

Ara fa poc més d'un any, els osonencs van signar la gesta de superar el posterior campió d'Europa per 7-6 en un partit boig en què el jove valor del planter Jordi Burgaya va fer tres gols (3-0) en només nou minuts. De fet, el Vic va ser l'únic equip capaç de derrotar els de Lisboa en tota la competició. El Moritz Vendrell va signar un empat a fora en la tornada dels quarts i el Barça també hi va empatar però va cedir en els penals en les semifinals. Els de Ferran Pujalte es van avançar (7-1) en el primer temps i els portuguesos van inquietar en el segon (7-6). El Vic ha encadenat quinze partits, una volta sencera, sense perdre en l'OK Lliga tot i haver viscut una arrencada inesperada amb dues derrotes. No obstant això, li va faltar frescor, com el seu tècnic va admetre, en el derbi a Sant Hipòlit, i espera recuperar-se. La disputa de la Intercontinental en uns dies de descans teòric ha passat factura. El Benfica arriba després de derrotar l'Sporting de Guillem Pérez, però en la jornada anterior va perdre la condició d'invicte a la pista de l'Oliveirense.