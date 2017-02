El Barça no vol sorpreses

Campor, Molera, Rovira, A. Acsensi i R. Acsensi –inicial–; Urbano, Galbas, Blanqué, Esteo i Villena.

Egurrola, Gual, Pascual, P. Bargalló i Panadero –inicial–; Barroso, Álvarez,E. Lamas, O. Garcia i Roca.

0-1 (13') Pau Bargalló. 0-2 (30') Álvarez. 1-2 (38') Molera. 1-3 (50') Álvarez.

A. Gómez i R. Burgos.

14 del Caldes i 14 del Barça.

el Barça Lassa no va voler més sorpreses després de l'ensopegada de la jornada passada a casa, i va sortir a buscar el triomf a la pista del Recam Làser Caldes des de l'inici. Els locals li van plantar cara i es van mantenir dins del partit fins al final. Pau Bargalló va fer el 0-1 en el minut 13, i en un minuts va disposar d'un penal i va enviar una bola al pal. El seu domini blaugrana no es va traduir en més gols fins a la segona meitat quan Álvarez, que va reaparèixer després d'una lesió, va fer el 0-2. Cada equip va desaprofitar una falta directa i en el minut 38 Molera va reduir les diferències (1-2). Els locals van buscar l'empat i van disposar d'alguna ocasió, però no van marcar. El Barça va aguantar l'escomesa local i, quan faltaven només dotze segons, Álvarez va sentenciar fent l'1-3.

