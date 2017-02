El campió contra el seu botxí

El Barça Lassa iniciarà la defensa del títol de la copa jugant els quarts de final contra l'últim equip que el va derrotar, el Voltregà (20 h). Va ser fa dues setmanes al Palau Blaugrana en la divuitena jornada de l'OK Lliga per 2-3. Els altres antecedents d'aquesta temporada són el 2-5 en la lliga a Sant Hipòlit de Voltregà i l'1-1, també a la pista osonenca, en la lliga catalana. L'entrenador blaugrana, Ricard Muñoz, explica: “No hem de deixar de ser nosaltres mateixos. Estic convençut que, si seguim sent el Barça que s'ha vist durant la temporada, tindrem possibilitats de guanyar el partit i també la copa.” Tot i això, no vol l'etiqueta de favorit. Pel que fa al Voltregà, el tècnic, Francesc Linares, diu que arriben al partit en alça i manifesta: “Estem bé, estem segurs del que fem i tenim ganes de competir.”

El Barça i el Voltregà no s'han enfrontat mai en els quarts en aquest format de vuit equips, però sí que ho van fer quan hi havia eliminatòries d'anada i tornada. El seu darrer partit en la copa va ser la semifinal de l'any 2015, en què els blaugrana van guanyar els de Sant Hipòlit per 4-3. Els tècnics dels dos equips han tingut jugadors tocats en les darreres setmanes però en principi disposaran de tota la plantilla. El del Barça ha tingut els davanters Lucas Ordóñez i Pablo Álvarez amb problemes físics, mentre que el del Voltregà ha vist com el porter Càndid Ballart i Eric Vargas han tingut diverses molèsties. L'entrenador blaugrana, Ricard Muñoz, es va queixar dels horaris de la copa, que els obligaran a jugar, tant a ells com al Voltregà si arriben a la final, tres partits intensos en només 40 hores i mitja.

En l'altre quart de final el Lloret Vila Esportiva s'enfronta al Liceo (18 h), un rival teòricament superior. Els lloretencs no tenen cap pressió, però sí molta il·lusió i ganes de ser la sorpresa.