El miracle d'Alcobendas

El Vic s'ha convertit en el primer semifinalista de la copa d'hoquei sobre patins Alcobendas 2017 gràcies a un triomf miraculós contra el Moritz Vendrell plasmat en la tanda de penals –4-4 en el temps reglamentari i la pròrroga i 4-1 en els penals–. Els osonencs, que a la mitja part dominaven per 1-0 gràcies a un gol de Burgaya, perdien per 2-4 quan faltaven dos minuts i han igualat el partit amb un darrer gol de Cristian Rodríguez a setze segons del so de la botzina. El Vendrell ha fet una segona part pletòrica comandat per Marc Navarro i amb dos gols de Mitjans i dos de Rocasalbas, però no ha sabut contenir els atacs rivals en el darrer tram quan s'ho veia pràcticament guanyat. La pròrroga ha estat ensopida i cap dels dos equips ha arriscat, tot i que el Moritz ha aguantat amb 9 faltes. En la tanda de penals, els de Ferran Pujalte han marcat els quatre llançaments que han intentat i jugaran dissabte la segona semifinal (19 h) contra l'Alcobendas o el Reus, que juguen ara el segon partit de la jornada.