El Barça sobreviu

El Barça Lassa va sobreviure al gran partit del Liceo amb el porter Sergi Fernández d'actor principal i va segellar el seu accés a la final en la tanda de penals. El conjunt de Ricard Muñoz va tenir esma per remuntar un gol advers tot i no sentir-se còmode en cap moment. L'equip gallec va reiterar el mèrit de la seva reinvenció amb el porter Xavi Malián també pletòric després de la marxa de jugadors clau l'estiu passat, però no va rematar la feina, i això, contra els blaugrana, és un pecat mortal. El Barça es jugarà avui el títol contra el Reus La Fira, que va superar el Vic també en la tanda de penals.

Carballeira va enviar la bola al travesser (2') i Torres (4') va malbaratar un penal comès per Panadero –va tocar la bola amb el patí–. El Liceo va protestar el penal que van assenyalar a Carballeira (14') per haver tocat la bola amb el patí. Malián va aturar el tir d'Ordóñez. En el rebuig, els col·legiats es van inventar un penal inexistent que va indignar els gallecs. El porter osonenc la va tornar a treure amb seguretat. El Barça havia pujat de nivell de perillositat amb Pau Bargalló i Ordóñez, i el Liceo es precipitava una mica en el tir exterior sense buscar línies de passada, però també aconseguia evitar el mortífer joc interior blaugrana. El Barça va cometre la desena falta (19'). Fernández li va aturar la directa a Josep Lamas. El festival de porters va prosseguir. Carballeira va fer penal a Barroso i ell mateix va topar de nou amb Malián (19'). Quan faltaven dos segons, el Liceo va forçar la desena i Pau Bargalló, sense temps de fer jugada, va fer el tir en el segon toc de la directa i la va enviar a fora. El Liceo es va avançar en un contraatac de manual culminat amb un cacau de Pérez (1-0 en el 28'). Coy va obligar Fernández a fer una aturada de gran nivell (35') en uns minuts en què el jove Carballeira es va exhibir. El Barça va aguantar amb 14 faltes i quan pitjor ho estava passant Pascual es va treure del barret un tir exterior magnífic (1-1). A més, el Liceo, en una acció de Toni Pérez, va malbaratar la directa en la quinzena falta d'equip blaugrana. El Liceo va cometre la 15a quan faltava 7:20 per al final. Álvarez va consumar la remuntada (1-2), però Carballeira, amb un tir exterior, va restablir l'empat (2-2). Els últims tres minuts van ser taquicàrdics, però es va arribar a la pròrroga i a l'amenaça del gol d'or. Quan faltava 1:11 per a la mitja part del temps extra, Toni Pérez va disposar d'un penal, però va enviar la bola al pal. En el rebuig, Fernández, pletòric, va evitar el gol. Coy va marcar el primer penal de la tanda, però li van fer repetir en una decisió polèmica i Sergi Fernández va aturar els quatre tirs rivals.