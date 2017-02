El Barça Lassa imposa el mètode a la rauxa i s'endú la copa

El Barça Lassa ha contrarestat l'exuberància del Reus La Fira amb ordre i eficàcia recolzat en la inspiració de Pau Bargalló –tres gols– i la qualitat del porter Egurrola i s'ha endut la 74a edició de la copa en una final esplèndida (3-4). És el 21è títol de la secció blaugrana i el segon consecutiu després del conquerit a Reus 2016. Per contra, suposa l'onzena final perduda per al Reus, que no havia claudicat davant del Barça en els dos enfrontaments d'aquest curs i que ha estat viu fins al darrer segon gràcies a una segona part espectacular. L'equip d'Enrico Mariortti ha arriscat més i ha enlluernat, però el campió ha tingut la sobrietat suficient per alçar la copa a partir de la seva abnegada feina al darrera.

El Reus ha sortit molt endollat. Marín, tot just servir de centre, ja ha donat el primer avís, tot i que després li ha costat desempallegar-se de la marca de Pascual. Inspirat i molt motivat, l'exblaugrana Torra ha jugat uns grans primers minuts. En la millor acció del Reus ha marxat del seu marcador i ha servit la bola a Platero, que estava tot sol (1'). Egurrola ha iniciat el seu recital. Gual, amb el retrovisor sempre activat, ha penalitzat el primer error defensiu del Reus i ha permès que Pau Bargalló quedés sense vigilància en una posició pròxima i centrada. El de Sant Sadurní no ha perdonat (0-1). L'efervescència inicial dels del Baix Camp s'ha esbravat perquè el Barça ha serrat les dents en defensa i ha tancat totes les fuites, amb una pressió asfixiants que ha obligat a l'equip d'Enrico Mariotti a fer llançaments des de fora i sovint en males condicions. A més d'assecar provisionalment Marín, Pascual s'ha permès el luxe de desmarcar-se i rebre a dins una nova assistència de Gual, amb un tret creuat perfecte que ha sorprès Henriques (0-2). Platero ha vist una blava amb el joc aturat –no es penalitza amb falta directa– i el seu equip ha sobreviscut a dos minuts d'inferioritat. A més, Ordóñez ha travat Marín per darrera i la blava ha comportat la directa. L'especialista del Reus, Marín, no ha pogut superar Egurrola. En la superioritat –dos minuts o fins que un dels equips marqui– Marín ha concretat un contraatac i ha donat vida al partit (1-2). El Barça ha acabat el primer temps amb 8 faltes i el Reus amb cinc.

El conjunt d'Enrico Mariotti ha estat superior en el segon temps perquè ha pogut fer transicions ràpides i perilloses. el Barça també ha generat perill però ha sabut nedar i guardar la roba. Egurrola li ha aturat una directa a Marín en la desena falta d'equip blaugrana (29'), però no ha pogut evitar l'empat de Casanovas de penal (2-2 en el 40'), un premi just. Henriques també s'ha sumat a festa de porters frenant Lucas en una directa per una blava a Marín el 34'. Bargallò ha desfet la igualtat amb un tret des de fora que el porter del Reus, tapat, s'ha empassat (2-3). Però els del Baix Camp han tornat a la càrrega. Egurrola ha evitat el gol de penal de Casanovas (46') i el blaugrana álvarez ha llançat una directa a fora (46') en la desena falta d'equip dels reusencs, que mantenien les constants vitals. La resurrecció ha arribat quan Marín, genial, s'ha tret del barret el millor gol de la copa a 1:03 del final. Ha encarat la defensa del Barça a tota velocitat, s'ha fet passar la bola per sota les cames, ha fet una mitja volta en curs i arrossegant la bola ha batut Egurrola. (3-3). Gual ha inquietat en l'acció posterior enviant la bola al pal. La final s'ha resolt en una acció desgraciada,. Torra ha relliscat i s'ha endut per davant dins del quadre a Álvarez, que també s'hi ha fet venir bé. Penal. Pau Bargalló, heroi en la seva primera final amb la samarreta blaugrana, ha enviat la bola al travesser però, amb tota la sang freda del món, ha agafat el rebuig i ha superat Henriques amb mestria.