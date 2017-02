“Aquest equip és molt gran. Em trec el barret”

Exultant, però amb una anàlisi mesurada malgrat haver sumat la seva segona copa, el tècnic del Barça, Ricard Muñoz, es va mostrar molt orgullós del seus jugadors en declaracions a Catalunya Ràdio en el marc d'una copa que considera extremadament complicada: “La dificultat li dona un valor afegit i em trec el barret davant dels nostres jugadors pel seu esforç. Han tingut fe i intensitat fins al darrer segon de la final. Aquest equip és molt gran. Han jugat tres partits d'un nivell altíssim en quaranta hores sense temps material per recuperar-se i no són màquines. Hem afrontat la final en una situació física preocupant, de gairebé mig equip tocat. A més, la copa és la competició de les sorpreses, i cada any costa més aixecar-la. Tots els equips hi arriben amb una il·lusió terrible.”

Muñoz va parlar d'una final complicada, però també es va recordar dels dos equips derrotats dissabte en partits també d'alt voltatge: “El Reus ens ho posat molt difícil, igual que en les semifinals ens ho va posar molt difícil el Liceo i de la mateixa manera que el Vic va plantejar grans dificultats al Reus en la seva semifinal. És un orgull poder aixecar la copa, però segurament qualsevol dels quatre semifinalistes d'aquesta copa es mereixeria haver-la guanyat. Ha estat una competició molt igualada, i crec que els quatre semifinalistes són quatre campions.” Va extrapolar les dificultats per vèncer en qualsevol competició al fet que “els jugadors s'han professionalitzat cada cop més i fan un pas endavant”.