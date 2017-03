El Voltregà guanya la copa femenina amb un gol d'or

Un gol d'or d'Adriana Gutiérrez en la pròrroga ha donat el sisè títol de la copa femenina al CP Voltregà. La final contra l'Hostelcur Gijón ha estat molt disputada i s'ha decidit en el minut 48, en la segona part del temps afegit. El conjunt osonenc ha lluitat des de l'inici contra un conjunt asturià molt potent i que defensava el títol, i s'ha sobreposat a l'absència per lesió de la seva millor jugadora, Natasha Lee. El Voltregà s'ha mostrat com un gran conjunt ja que ha fet molts canvis i totes les jugadores menys la lesionada Lee i la segona portera han tingut minut i han respost a un gran nivell. Davant seu el Gijón no ha fet un sol canvi. En la primera meitat Adriana Gutiérrez ha avançat al Voltregà i el Gijón ha empatat un minut després, i amb l'1-1 s'ha arribat al descans. En la segona meitat s'han avançar les asturianes i també un minut després les osonenques han empatat. El 2-2 s'ha mantingut fins al final i en la pròrroga el títol ha estat pel Voltregà.