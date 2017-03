“Volem arribar a la porteria i generar ocasions”

El Girona és un equip que té molta experiència en totes les línies, que té molt gol. És un rival de la nostra lliga

El conjunt lloretenc i el seu entrenador, Manolo Barceló, tenen molt clar que l'objectiu és mantenir-se, i que després d'una bona primera volta han d'afrontar la situació més complicada que tenen ara. Fa sis jornades que no guanyen i ocupen la desena posició, amb 22 punts, quatre per sobre de la zona de descens.

Com arriba el Lloret al derbi?

Hi arriba després de dues setmanes de no competir, que no agrada mai, però bé, ens hem de mentalitzar que hem de lluitar per un partit que és prou important per als dos equips.

També encadenen una ratxa de resultats no gaire positius. Com estan els ànims?

Els ànims estan calmats. La realitat nostra és segurament aquesta. Vam fer una primera volta espectacular, però el missatge que tenim internament és que som conscients que patirem per aconseguir l'objectiu, que és mantenir la categoria. Ni ens vam pujar per les parets quan anàvem molt bé, ni ara que tenim una ratxa negativa ens trenquem el cap.

Encara tenen cert marge respecte als llocs de descens.

Cada vegada menys, evidentment, perquè tothom fa punts, però bé, a principi de temporada hauríem firmat ser on som ara.

Com veu el Girona i què és el més perillós que té l'equip?

És un equip que té molta experiència en totes les línies, que té molt gol i que té una pista que és molt especial jugar-hi, una pista complicada per les seves mides. És un rival de la nostra lliga i serà un partit complicat per a tots dos.

En la primera volta van guanyar (2-1), però suposo que els dos equips han canviat molt des de llavors?

Sí, en la primera volta vam tenir l'encert de tirar el partit endavant. El Girona tot i que últimament ha tingut algun resultat negatiu, com a Lleida, van anar al Vendrell i van fer un partit molt bo i va aconseguir guanyar en una pista molt complicada. L'experiència la tenen, la qualitat la tenen, i haurem de fer tot el possible per evitar que explotin al màxim la seves capacitats.

Com han de plantejar el partit, sortir a buscar la victòria aprofitant la velocitat dels seus joves jugadors?

Si sortim amb la intenció de veure-les venir, quan ens adonem tindrem un resultat en contra massa ampli que serà molt difícil de capgirar. Nosaltres hem de sortir amb la prioritat d'arribar a porteria i generar ocasions per mirar d'avançar-nos i controlar el ritme del partit.

Pot ser important qui marqui primer?

Tampoc vol dir que el que marqui primer guanyi el partit, però, evidentment, dona tranquil·litat i calma, ja que el que marqui primer traslladarà la pressió a l'altre, i més en un partit com aquest, que és a cara o creu.