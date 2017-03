Festival del Noia Freixenet

El Noia Freixenet va ofegar el poder atacant del Vic amb una gran defensa i va saber mossegar al davant completant un gran partit. Els osonencs es queden a 9 punts del Barça, que cada cop és més a prop de revalidar el títol després d'una jornada rodona en què el Reus tampoc no va guanyar.

Rodríguez (6') va avisar en un contra un que Luis Gil, que feia vuit jornades que no jugava i que va fer un gran partit, va resoldre. Rosa va replicar pels locals amb un tret al pal (7'). A 11:40 de la mitja part, el tècnic visitant Ferran Pujalte va demanar temps mort perquè el Noia s'agafava cada cop més confiances. A més, els locals estaven controlant el joc interior rival. Ordeig va veure la blava per travar un contrari, però Albesa no va poder superar Camps en la directa (29'). En l'acció posterior, però, Rosa va clavar un tret creuat que es va escolar dins la porteria del Vic (1-0). El Noia va furgar encara més a la ferida i amb els gols d'Aragonès –assistència de Mendes– i d'Albesa, de falta directa (3-0) va deixar el partit encarrilat. Xaus va clavar el 4-0 aprofitant una altra assistència de Mendes en una pèrdua de Burgaya i Albesa va fer el 5-0, també coronant una passada del clarivident Mendes, que no va marcar una directa. El Vic va maquillar el resultat amb dos gols en un minut.