Una semifinal fratricida

El Voltregà i el Manlleu, els dos equips catalans que disputen la final a quatre de la lliga europea femenina, s'enfronten en la semifinal amb el primer objectiu de classificar-se per a la final, i després un pot lluitar pel seu cinquè títol i l'altre per guanyar el primer. Els altres dos rivals que intentaran impedir-ho són el Benfica portuguès, campió l'any 2015, i l'Hostelcur Gijón, que, davant la seva afició, buscarà la seva cinquena corona.

La capitana del Voltregà, Anna Romero, no parla de títol si no que l'objectiu és superar la semifinal i, si arriben a la final, ser competitives. Explica que han d'estar molt concentrades durant els 50 minuts del partit –en competició europea juguen deu minuts més–; i donar-ho tot perquè, si no, se'n poden anar cap a casa. Laura Barcons, la capitana del Manlleu, diu que van a buscar el títol que es va escapar en l'edició de l'any passat, però també comenta que són un equip jove, amb molt per aprendre, i destaca les ganes i la il·lusió amb què afronten la final a quatre.

La semifinal catalana enfronta els dos finalistes de l'any passat i les de Sant Hipòlit defensen el títol. El Voltregà és un clàssic de la competició europea i ja va jugar la primera edició l'any 2007, ha estat present en deu de les onze –només es va perdre la del 2010–, i ha guanyat quatre títols (2008, 2011, 2013 i 2016). El Manlleu va debutar a Europa l'any 2015 i en tres participacions ha arribat tres cops a la final a quatre. En la seva estrena va ser semifinalista, l'any passat va jugar la final i va perdre el títol, i en aquesta torna a estar entre els quatre millors.

L'altra semifinal enfronta el Gijón, l'amfitrió, en el qual juguen les catalanes Maria Díez i Anna Casarramona, i el Benfica portuguès, en què juguen les pitxitxis europees Marlene Sousa i Rita Lopes, amb deu gols cadascuna. Tots dos ocupen el primer lloc de la seva lliga i estan invictes. El conjunt asturià ha estat present en totes les edicions i té quatre títols, i les portugueses hi van debutar l'any 2015 i van ser les campiones.

Tots estan invictes