Muñoz anuncia que plega

El tècnic del Barça Lassa d'hoquei sobre patins, Ricard Muñoz, va anunciar ahir al matí en una roda de premsa que deixarà la banqueta blaugrana el 30 de juny, quan acabi el seu contracte en vigor. Muñoz va adduir “motius personals” i va recalcar la il·lusió que li ha fet ser el tècnic de la secció: “És una decisió que prenc conscient i amb tranquil·litat. He tingut el privilegi de dirigir el millor equip del món. Ha estat un somni dirigir el Barça.” L'entrenador, que ha triomfat plenament des que va accedir al càrrec substituint Gaby Cairo el 5 de març del 2013 –èxits que fan més inesperada la decisió de no seguir–, ha guanyat 12 títols de 20 possibles com a màxim responsable tècnic de la primera plantilla i té un balanç de 162 victòries, 13 empats i 17 derrotes en els 193 partits que ha dirigit.

Toni Miró, el mànager de la secció, va reconèixer l'esforç de Muñoz al capdavant de l'equip: “El treball és dur, la pressió és alta i l'esforç de Ricard Muñoz s'ha d'agrair.” El tècnic, que va tenir paraules d'agraïment per a directius, companys, tècnics, familiars i premsa, va argumentar: “Quan es defensa l'escut del millor equip del món hi ha factors externs que dificulten la feina. Primer estava al 120 per cent, després al 110 i ara al 98, i jo sóc molt exigent amb mi mateix.” El director de les seccions professionals, Albert Soler, va anunciar que Muñoz seguirà vinculat a la Masia –de fet, ja hi exercia de professor abans i durant la seva etapa d'entrenador– i “als projectes del club”. En l'acte també hi van ser presents els jugadors de la primera plantilla i el directiu responsable de la secció d'hoquei sobre patins, Josep Ramon Vidal-Abarca.

La situació de l'equip blaugrana és òptima. És líder de l'OK Lliga amb un marge ampli sobre el Reus i el Vic, i va guanyar la copa per segona temporada consecutiva. A més, té un peu i mig en la final a quatre de la lliga europea després d'haver guanyat amb relativa claredat a la pista del Forte dei Marmi el partit d'anada: “Estic molt orgullós de la feina feta, i continuarem treballant fins al final”, va afirmar ahir l'encara tècnic del conjunt blaugrana.

El successor?