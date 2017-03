Vermut per fer bullir l'olla

El Reus La Fira apel·la tant a la qualitat i experiència dels seus jugadors en partits de gran nivell com a la força i notorietat que li atorgaria un Palau d'Esports ple per lluitar contra el Porto demà (21 h) en la tornada dels quarts de final de la lliga europea. Per això la directiva ha engegat una campanya batejada com el Vermut electrònic –amb música electrònica–per atreure el màxim interès dels aficionats. Per 5 euros, tothom podrà veure el Reus-Porto i gaudir de tres consumicions de la beguda més clàssica de la capital del Baix Camp. El vermut, que també inclou cerveses i refrescos, començarà a les cinc de la tarda. Les entrades polivalents no es poden comprar amb antelació. El Reus va omplir el pavelló enguany contra l'Sporting Club en la fase de grups europea i també en la malaurada final de la supercopa perduda contra el Liceo. Amb 400 abonats fidels, la mitjana d'assistència als partits que no són excepcionals ha baixat en els últims anys al coliseu del carrer Gaudí. La gent, però, respon massivament en les grans cites.

El 7-7 de l'anada en un partit dels que fan afició és un reclam per als aficionats entre dos equips farcits de figures que van brindar un duel de nivell estratosfèric. “És una final. Un partit molt gran entre dos equips molt grans”, va assegurar el capità, Raül Marín, a Onda Cero Tarragona. És evident que un recinte ple catapultaria els roig-i-negres i seria perjudicial per al Porto, que té la pressió afegida d'haver quedat fora de la final a quatre l'any passat en quarts contra l'Oliveirense. El Reus va jugar per darrera vegada la fase final de la lliga europea el 2012 a Lodi.

Reus vol organitzar la final

Si passa l'eliminatòria, el Reus estudiarà presentar una candidatura amb l'Ajuntament perquè la fase final es disputi al pavelló Olímpic. Totes dues entitats ja es van associar per dur a Reus el mundial de patinatge del 2014 i la copa d'hoquei sobre patins el 2016. L'altre club que vol ser-ne la seu és l'Oliveirense, que en l'anada va guanyar a la pista del Lodi (3-5) i té coll avall l'eliminatòria. L'altre emparellament el domina el Benfica, que va vèncer el Liceo (2-3).

