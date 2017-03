Catalunya vol la màxima representació a Europa

Els dos equips catalans que continuen vius, el Barça Lassa i el Reus La Fira, es juguen avui l'accés a la final a quatre de la lliga europea. El Reus té un compromís molt important a casa contra el Porto, en un partit que promet després del 7-7 de l'anada (21 h, Esport 3). El Barça té un marge valuós de dos gols (1-3) del primer duel i és favorit davant del segon classificat de la lliga italiana, un conjunt que la temporada passada ja va ser present en la fase final continental i va cedir en les semifinals contra l'Oliveirense. Els blaugrana van cedir contra el Benfica, el posterior campió, i el Reus no ha accedit a la fase final des del 2012.

L'equip del Baix Camp ha respost amb solvència aquest curs contra els grans rivals. El 6-6 al Palau contra el Barça en la lliga va ser un partidàs, segurament només superat pel 7-7 del magnífic duel ofensiu que es va presenciar al Dragão Caixa. Una de les claus del partit serà saber si els d'Enrico Mariotti poden tornar a assumir el desgast físic que proposa el Porto amb quatre canvis de jugadors de pista, tots de mota qualitat. Un dels recanvis, per exemple, és l'exjugador internacional d'Igualada Ton Baliu. L'altre català és el porter Carles Grau, que acostuma a ser titular contra equips de l'OK Lliga. Els jugadors de més pes del Porto, però, són Hélder Nunes –la gran figura–, l'exblaugrana Reinaldo, que també mou els fils, i el golejador Gonçalo Alves. El Reus fa rotacions habitualment amb dos homes –Salvat i Àlex Rodríguez–, però en l'anada la diferència va ser pràcticament imperceptible per la inspiració al davant de jugadors com Raül Marín o Marc Torra. De fet, tot l'equip va rendir a un gran nivell, l'única fórmula davant d'una gran plantilla com la que dirigeix el tècnic de Sant Pere de Riudebitlles, Guillem Cabestany. El públic –s'espera una bona afluència– serà un altre factor per mitigar la diferència d'efectius.

El Forte dei Marmi, el rival del Barça Lassa (20 h), no té tanta tirada com el Porto però no té pressió i això el fa perillós. Els blaugrana i els italians mai no havien jugat i el primer duel es va saldar amb un magnífic i treballat 1-3 per als de Ricard Muñoz, que avui volen confirmar la sisena classificació consecutiva per a les semifinals. El Forte, que ara fa un mes va guanyar la copa, té la baixa sensible de l'argentí Gonzalo Romero, un dels seus jugadors més valuosos, que es va lesionar en el darrer partit de la lliga i que segurament també es perdrà la copa de les Nacions de Montreux amb l'Argentina. El jugador més destacat de l'equip transalpí i el seu màxim golejador és el torderenc Enric Torner –30 gols en la lliga i vuit en la lliga europea–, fill del mític exjugador del Barça Josep Enric Torner. També cal parar compte amb Marco Pagnini, que va fer el gol en l'anada, i amb Gastón de Oro.