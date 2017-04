A la semifinal per penals

El Reus Deportiu La Fira tornarà a estar present en una final a quatre després de superar el Porto en la tanda de penals (2-2 al final del temps reglamentari i la pròrroga). El seu rival en la semifinal serà el Benfica portuguès. Els roig-i-negres van començar molt bé la tornada dels quarts de final marcant aviat, però després del descans l'equip portuguès va dominar i va anivellar el resultat. Uns i altres van poder evitar la pròrroga, però els dos porters van estar espectaculars i tot es va decidir des del punt de penal, on Rodríguez, Salvat i Henriques van ser clau.

Animats per un Palau d'Esports atapeït, els homes d'Enrico Mariotti van anar per feina des del primer minut i la mentalitat guanyadora es va traduir ràpidament en avantatge en el marcador amb el gol de Marc Torra als 4 minuts. El Reus va jugar molt còmode amb aquest resultat, i ben sustentat per un Henriques molt fi va anar collant el rival, tot i que li va faltar el segon gol. De mèrits no li'n van faltar i va disposar de boníssimes ocasions que Filipe va anul·lar. El resultat va ser curt pel que va posar damunt la pista el quadre roig-i-negre.

I precisament aquest fet de perdonar li va costar car al Reus, perquè els deixebles de Guillem Cabestany van sortir en la segona part amb un altre tarannà. D'entrada, Henriques va haver d'aturar una directa, mentre que tres minuts després Nunes ja havia empatat. L'alegria que durant el primer temps havia mostrat l'equip havia desaparegut i els problemes van arribar.

Malgrat la petita davallada, almenys els roig-i-negres es van buidar en defensa i van saber patir per no veure's per sota en el resultat. Aquest esforç, titànic fins i tot en haver de rebutjar dues faltes directes Henriques i aguantar una inferioritat numèrica, va veure's recompensada en forçar una directa –Raül Marín no va marcar– i disposar d'un powerplay que Matías Platero va convertir en el 2-1 (41'). Però no tot el peix estava venut i una nova directa visitant va posar fi a l'encert d'Alves pocs segons després. L'eliminatòria tornava a estar empatada (9-9 en el global) i tot podia passar. Una rematada de Reinaldo Garcia a l'escaire va glaçar el pavelló (48') i es va arribar a la pròrroga i als penals, que van classificar el Reus.