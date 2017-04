El Manlleu guanya el Liceo

El Manlleu va sorprendre el Liceo a domicili i va aconseguir tres punts molt importants en la lluita per la permanència. Els osonencs van fer un gran partit i van posar fi a una mala ratxa de vuit partits consecutives sense conèixer la victòria. El Manlleu es va avançar en el marcador en el minut 10 amb un gol d'Aniol Mangas, i tot i que els gallecs van empatat tot seguit van saber refer-se i es van tornar a avançar quatre minuts després amb una diana d'Albert Grau. El Liceo va saber empatar abans del descans i es va arribar a la mitja part amb un 2-2.

El segon temps es va iniciar amb una falta directa que Marc Prat no va poder transformar, però poc després David Martí va tornar a avançar el seu equip. Els gallecs van pressionar per tornar a empatar però el Manlleu va resistir i Marc Prat va marcar de falta directa a sis minuts del final (2-4). Els gallecs, que havien aconseguit quatre triomfs consecutius, van seguir lluitant per evitar la derrota i van fer el 3-4 a tres minuts de la fi. Poc després van disposar d'un penal per empatar però Jordi Garcia el va aturar molt bé. En el darrer minut els osonencs van disposar d'una nova falta directa per una targeta blava i Marc Prat va establir el definitiu 3-5 en el marcador.