Les millors seleccions del món estan presents en la copa de les Nacions de Montreux, que s'inicia avui. L'Argentina, l'actual campiona mundial; Portugal, l'actual campiona d'Europa i tercera del món; Espanya, subcampiona mundial i medalla de bronze en l'europeu, i Itàlia, subcampiona europea i cinquena del darrer mundial, són les favorites en aquest torneig, que es disputa l'any del campionat del món i és com un assaig general del mundial. Completen els dos grups de quatre equips de la competició França, Xile, Angola i el Montreux HC suís, l'organitzador.

La selecció espanyola, dirigida per Quim Paüls, lluitarà per guanyar un títol que no aconsegueix des de l'any 2007, tot i que en les darreres quatre edicions ha estat la subcampiona darrere de Portugal. Espanya jugarà en el grup A contra Portugal, Xile i Angola, mentre que el grup B el formaran l'Argentina, Itàlia, França i el Montreux. Els dos primers de cada grup passaran a les semifinals. Espanya porta un equip en què faltes algunes figures, però hi han entrat joves talents. L'Argentina es presenta amb sis campions mundials en les seves files i amb Matías Pascual, Lucas Ordóñez (Barça) i Matías Platero (Reus) de l'OK Lliga. Portugal també aspira a guanyar i té un equip potent, en el qual hi ha Pedro Henriques (Reus) i Henrique Magalhães (Liceo).

El torneig més antic