Reus i Lleida aspiren a ser la seu de la final a quatre

Les ciutats de Reus i de Lleida poden ser la seu de la final a quatre de la lliga europea que es disputarà el 13 i 14 de maig. El Reus Deportiu La Fira va ser el primer de presentar candidatura amb el Palau d'Esports com a pista, tot i que s'haurà d'adaptar una mica a les exigències de la CERS. No va presentar el pavelló olímpic, on es va disputar la final a quatre del l'any 2005. El FC Barcelona també va presentar ahir la seva candidatura, tot i que no amb el Palau Blaugrana com a escenari. La proposta del Barça es fa en col·laboració de l'Ajuntament de Lleida per jugar al pavelló de Barris Nord. En aquelles dates el Palau Blaugrana no estarà disponible i el club blaugrana ha decidit repetir la col·laboració que ja va fer amb l'Ajuntament de Lleida per a l'organització de la UEFA Futsal Cup l'any 2012.

El termini per presentar les candidatures va finalitzar ahir a les dotze de la nit i també s'esperava que ho fes l'Oliveirense portuguès. El Benfica, el quart equip classificat per a la final a quatre, ja havia anunciat que no ho faria, ja que va ser l'organitzador de la que va guanyar l'any passat a Lisboa.