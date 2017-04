El Palafrugell pujarà a l'OK Lliga si guanya de dos gols

El CH Palafrugell pot ser nou equip de l'OK Lliga si avui (20 h) guanya l'Asturhockey per dos gols de diferència. Els empordanesos tenen a tocar l'ascens i depenen d'ells mateixos. Tot el treball i l'esforç de la temporada pot culminar aquesta nit després del partit contra un rival directe que ocupa la quarta posició i que també lluita per pujar. El Palafrugell és el líder de la primera divisió amb 46 punts i si guanya en sumarà 49, i l'Asturhockey –el quart i primer que no puja–, es quedarà amb 40 a tres jornades del final i nou punts per disputar. Els asturians encara podrien atrapar els empordanesos, i com que en la primera volta van guanyar per 4-3, el Palafrugell necessita una victòria per dos gols per assegurar-se l'ascens.

L'entrenador del Palafrugell, Xavier Garcia, i els seus jugadors arriben al partit amb ganes de competir després de tres setmanes sense partits de primera divisió. El tècnic diu que tots tenen moltes ganes de puntuar, i que després ja veuran si poden guanyar d'un gol o de dos i aconseguir pujar. Xavier Garcia comenta que no serà fàcil certificar l'ascens, però que si no ho aconsegueixen en aquesta jornada serà “en la següent i, si no, en l'altra; amb els quatre partits jo crec que ho hem d'aconseguir”. L'entrenador del Palafrugell reconeix que hi ha nervis a l'equip però considera que hi han de ser i que són positius per les ganes, la il·lusió “i per poder tancar la feina que has fet durant tota la temporada”.

Respecte al rival, l'Asturhockey, Xavier Garcia explica que és un rival complicat, molt competitiu i ofensiu. “A casa seva ha fet molt bons resultats. Quan surten fora no tenen els mateixos però puntuen molt”, diu el tècnic del Palafrugell, i destaca el jugador Pedro González, que es el màxim golejador de la categoria amb 33 gols. En la primera volta els empordanesos van perdre a Astúries per 4-3. En la darrera jornada, el Palafrugell va guanyar –fa tres setmanes– a la pista del Mataró (2-5), i a casa ve de perdre contra el Calafell i empatar enfront el Barça. L'Asturhockey va guanyar el Barça B (4-3) en l'última jornada, però en els seus darrers quatre desplaçaments només ha sumat dos empats.