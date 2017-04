El Palafrugell goleja i puja a la màxima categoria

El Palafrugell va aprofitar la seva primera oportunitat per pujar a l'OK Lliga, la màxima categoria, i ho va aconseguir amb una golejada (4-0) contra l'Asturhockey. Els homes que entrena Xavier Garcia havien de guanyar per un mínim de dos gols d'avantatge l'Asturhockey, un equip que també lluita per pujar i ocupa la quarta posició. En el primer minut, Aldrich va inaugurar el marcador , però després, el segon gol necessari per aconseguir l'ascens no va arribar, i els minuts van anar passant. Es va arribar al descans amb aquest resultat.

En la segona meitat, el Palafrugell va continuar buscant el gol que els apropés a l'ascens i van tenir ocasions. La millor va ser una falta directa, però Pujol no la va transformar. En el minut 40, l'encert de cara a la porteria contrària del capità Duran va ser definitiu i, en menys d'un minut, va marcar dos gols, el segon, de penal, i amb el 3-0 va deixar l'ascens a tocar. El conjunt asturià va tenir possibilitats d'entrar de nou en el partit, però va desaprofitar una falta directa. Poc després, Pujol en va desaprofitar una altre. Un minut abans del final, Brugué va fer el 4-0 i va certificar l'ascens.