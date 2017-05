El Manlleu i el Noia guanyen els títols estatals

L'alegria del primer equip del Barça guanyant l'OK Lliga a Reus va contrastar amb les decepcions dels seus equips júnior i infantil, que van perdre les finals del campionat d'Espanya quan s'havien avançat en tots dos casos per 0-2. La final infantil va ser espectacular: el Noia perdia per 1-2 en l'últim minut.

Dirigit per Quim Casalí, el Manlleu va ser proclamat campió júnior després de superar el conjunt entrenat per Jordi Camps per 3-2 amb un darrer gol de David Navarro a 1:42 del final. Els altres gols dels osonencs els van fer Pol Franci i Albert Bigas de falta directa. Per part del Barça van marcar Antonio Miguélez i Dídac Llobet de penal. Tant el Barça com el Manlleu van guanyar els seus tres partits de la fase de grups en el torneig jugat a la Corunya. En les semifinals, els osonencs van superar l'Órdenes (6-1) i els blaugrana es van desfer del Compañía de María (6-0). El jugador del Barça Dídac Llobet, amb nou gols, va ser el pitxitxi, seguit d'Aleix Borregán (Barça).

En infantils, el Noia Freixenet, que fa quinze dies va ser proclamat campió de Catalunya a Flix, va tornar a fer gala del seu inesgotable planter i va recórrer a l'èpica per derrotar el Barça. L'equip de David Carrasco perdia per 1-2 quan només faltaven 35 segons i va arribar a l'èxtasi amb els gols de Pere Urpí –el pitxitxi del campionat amb tretze gols– i Roger Montserrat. El primer gol del conjunt sadurninenc l'havia fet Martí Gabarró de falta directa. Els gols de l'equip de Ricard Hernáez els va fer Jordi Grygoriy Mateos. El campió va guanyar els cinc partits. En la semifinal va superar per la mínima (4-3) l'Oviedo Booling, l'equip amfitrió.

Paral·lelament, es va jugar a Salt el campionat de Catalunya femení sub-16. El campió va ser el Palau A, que va vèncer en la final el Cerdanyola per 2-1.