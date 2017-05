“Tots els jugadors somiem a jugar-la i guanyar-la”

La ‘final four' se l'emportarà el que menys errades faci i el que més encertat estigui durant el cap de setmana

El davanter argentí (San Juan, 1988) mostra obertament les seves ganes de guanyar la lliga europea, però és molt conscient que serà complicat, i que el primer de tot és centrar-se en la semifinal de dissabte contra l'Oliveirense.

Acaben de guanyar l'OK Lliga i ara toca la semifinal de la lliga europea, tot seguit i sense descans.

Ho hem aconseguit i ho hem celebrat una mica, però ja estem ficats en el que ve, que és molt important i que és la final four.

L'objectiu és arribar a la final i conquerir el títol?

Tots els jugadors que arriben al Barça veuen que l'objectiu és guanyar títols, i més aquests campionats que són tan importants. Des de dilluns ja estem preparant el partit de l'Oliveirense i sabem que serà molt difícil, que juguem contra un gran rival. Però, bé, estem convençuts que el podem guanyar.

Ha dit que havien celebrat una mica el títol de lliga, ara s'ha de canviar el xip per afrontar la nova competició?

Sí, la lliga ja està, s'ha de canviar el xip per afrontar una competició totalment diferent, en què ja no pots fallar, i menys en un partit en què ens ho juguem tot en 50 minuts. Qualsevol dels quatre equips que estem en la final four crec que es mereix guanyar-la. Només un la pot guanyar i se l'emportarà el que menys errades faci i el que més encertat estigui durant el cap de setmana. Estem treballant per arribar-hi tan bé com puguem i tenir-ho tot a favor. Haurem d'estar molt concentrats i espero que diumenge puguem estar jugant la final.

Què destacaria de l'Oliveirense, què han de vigilar més?

És un equip amb molta experiència, té jugadors que han jugat moltes finals. A banda de l'experiència, tenen una qualitat impressionant al davant, així que caldrà estar molt atents, perquè són molt perillosos al contraatac. Hem d'estar molt ferms en defensa i mirar d'aprofitar les nostres oportunitats.

I tenen Jordi Bargalló, a qui coneix bé.

Sí, he tingut la sort de poder jugar amb ell dos anys a la Corunya; i sí, s'ha de vigilar molt, però hi ha altres jugadors, com ara Barreiros, que tenen molta experiència, i en aquests campionats això es nota.

En aquests partits, aprofitar les ocasions és vital, i vostè és un especialista en això, en crear jugades i fer gols del no-res.

Sí, és clar... Com dius, aquests partits es defineixen per petits detalls, i espero poder col·laborar en la faceta del gol o, si no, estar bé defensivament. I si no ho faig jo, que ho faci qualsevol, però que guanyem el partit.

El Barça té vuit homes de pista i es noten poc els canvis quan surten a jugar?

Els vuit jugadors que formen la plantilla ens estem entrenant de valent des de l'inici de la temporada i estem per al que ens necessiti l'entrenador. Crec que els vuit hem demostrat que hi podem ser i jugar en qualsevol moment i qualsevol partit. Hi arribem amb moltes ganes, perquè l'any passat ens vam quedar amb una sensació amarga en perdre en els penals, i bé, ara tenim moltes ganes de guanyar i aconseguir els tres títols grans aquesta campanya.

Es juga a Lleida, però el Barça és l'organitzador, esperen que l'afició vingui i sigui com a casa?

Crec que la gent sempre ens dona el seu suport en aquests campionats, en aquests partits, que són molt interessants i un gran espectacle. I, com no, fem una crida a tota la gent de l'hoquei, del club, del Barça que vingui a donar-nos suport que els necessitem molt. No estarem al Palau, però ens han de fer sentir com si estiguéssim a casa.

El seu suport pot ser important en moments complicats?

Al Palau hem guanyat partits amb el suport de tota la gent, que quan estàs cansat i no hi arribes, et dona la darrera empenta. Esperem donar una alegria a la gent.

Ha jugat la lliga europea amb cinc equips, però mai ha guanyat el títol ni ha arribat a la final. Té moltes ganes d'aconseguir-ho?

Sí, l'any passat va ser la primera final four que vaig jugar. Havia jugat amb altres equips la lliga europea, però mai havia arribat a la semifinal. L'any passat ens vam quedar amb la sensació amarga i encara tinc la imatge perquè vaig llançar l'últim penal, i vam perdre. Ara ens hem estat entrenant tot l'any per arribar a un partit com aquest i tots els jugadors somiem a jugar-la i guanyar-la i, evidentment, jo també. I ho fem tot per poder ajudar l'equip i a veure si la podem guanyar.

Hi arriben amb més ànims i moral després de guanyar la lliga a la pista del Reus?

Tot ajuda, però no és per l'últim partit, sinó pel que hem fet durant tota la temporada. Estem fent una temporada molt bona i regular i, últimament, les coses estan sortint com pensem i treballem. I això ens dona molta força i ànims per afrontar aquest tipus de partits. Hi anem amb moltes ganes de guanyar.

En l'aspecte personal, com hi arriba, amb bona punteria? Té l'estic preparat?

Ens estem entrenant per a això. Òbviament, a tot davanter li va bé quan marca gols perquè et puja la moral. En aquests partits són molt poques les ocasions que es presenten i s'han d'aprofitar al màxim. Així que espero estar fi de cara a porteria i poder ajudar l'equip.

Està content de la temporada que està fent?

Crec que sí. En altres equips estàs acostumat a jugar molt, molt i molt. No hi ha tants jugadors en la plantilla. Aquí som vuit i tots vuit molt bons, i ens hem de repartir els minuts, però estic molt content per com hem jugat en equip en general, i personalment també. Quan m'ha tocat ser-hi crec que he complert el que l'entrenador volia, així que estic content.