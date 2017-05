“Hem d'aprofitar les ocasions i ser molt efectius”

Fa uns mesos era un somni, avui som allà. Ens hem despertat i ens hem dit que és una oportunitat i que tenim possibilitats

El tècnic del Reus explica que el seu equip té molta il·lusió en aquesta final a quatre, i que són conscients que no són els favorits en la semifinal contra el Benfica portuguès, l'actual campió, però van a totes.

Jugaran la semifinal contra l'actual campió, el Benfica. Un rival molt dur?

Un equip molt poderós, un equip complicat. Evidentment, arriben els millors equips i tot es complica i tots els partits són difícils. Els quatre equips representen el millor que hi ha actualment i és un rival que fa anys que és a les finals i guanya títols. Té molta qualitat, té exjugadors del Reus com Adroher i Trabal, i crec que serà un partit molt atractiu.

Què és el més perillós d'ells, s'ha de vigilar tot, tenen punts dèbils?

És un equip al qual li agrada molt jugar partits amb molta intensitat. És un equip predisposat per atacar i evidentment s'arrisca una mica més que altres, però té bons defenses i té una gran porteria amb Trabal, i, per tant, de punts dèbils en veig molt pocs. Haurem d'aprofitar les oportunitats que ens puguin deixar i ser molt efectius a l'hora de concretar aquestes jugades.

El Reus també té molt de potencial, està fent una gran temporada i ha deixat pel camí rivals potents.

Sí, hem fet, de moment, coses molt importants, com ara arribar a jugar totes les finals. Crec que tenim qualitat, crec que tenim equip, tenim ingredients importants per competir en aquesta final a quatre i espero que tot surti bé.

També tenen Marc Torra i Pedro Henriques, que l'any passat van jugar amb el Benfica i el coneixen bé.

Exactament. Són dos exjugadors del Benfica que ens han aportat coses a l'hora de preparar el partit, detalls importants. Crec que avui en dia no es descobreix res de nou, el Benfica està bastant vist com el Barcelona i nosaltres mateixos. Es tracta més de controlar els moments clau, les emocions, estar tranquils, jugar i gaudir d'aquesta semifinal perquè en realitat no tenim cap tipus de pressió, que moltes vegades condiciona un equip. Nosaltres hem fet més del que deien les expectatives i a partir d'aquí volem arribar a la final evidentment perquè no volem perdre l'oportunitat, però serà molt complicat.

Molta il·lusió i molts ànims per intentar arribar a la final i lluitar pel títol?

Sí, fa uns mesos era un somni, avui som allà, ens hem despertat, ens hem mirat als ulls i ens hem dit que és una gran oportunitat i que tenim possibilitats. Tot l'equip està molt animat i amb la tensió alta, i això és bo. M'agrada veure que els jugadors tinguin nervis, estiguin vibrant, perquè no sempre s'arriba a jugar aquestes competicions. I aquesta seria la gran recompensa, arribar a una final, i no només per arribar-hi sinó per intentar guanyar-la. Però abans de parlar d'una final hi ha una semifinal que és molt complicada. Passi el que passi, s'ha d'estar orgullós d'aquest equip.