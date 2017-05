“Per guanyar hem de fer un partit quasi perfecte”

És una ocasió d'or i seria una fita impressionant fer un nou triplet per a la secció; fa deu anys que no s'aconsegueix

El Barça vol recuperar el títol de la lliga europea en la final four que organitza a Lleida però sap que els rivals són potents i l'Oliveirense té un joc poc previsible.

Jugar la final a quatre després d'haver guanyat la lliga és un impuls per l'equip?

Sí, és evident que nosaltres teníem ganes d'intentar guanyar el títol de lliga al més aviat possible i ho hem fet. En el primer match ball que hem tingut, a la sala més difícil, davant l'equip més difícil i davant totes les adversitats que vam tenir. Et fa tenir aquell punt de tranquil·litat, sabent que hem assolit segurament el gran objectiu de la temporada. I sobretot com es va guanyar, vam tenir la capacitat d'aixecar-nos, demostrar la raça que té aquest equip.

Pot afectar el fet que es jugui a Lleida?

És una pista que és nova per als quatre participants, no coneixem la pista, no coneixem el parquet. El que puc dir és que quan jugues fora de casa et penalitza molt. Nosaltres tenim tots l'espina, el regust i el record de la temporada passada: el fet que el Barça no arribés a la final no va ser per mèrits o desmèrits del Barça, sinó que hi va haver algú que va decidir que el Barça no havia d'arribar a aquella final. Tenim molt present el que va passar i espero que el que passi a la final four depengui de l'equip, que no hi hagi altres factors i que no ens donin res però tampoc ens puguin treure res.

Què aporta a l'Oliveirense el fitxatge de Jordi Bargalló?

La veritat és que l'Oliveirense és un dels clars favorits a guanyar el títol. L'Oliveirense ha fet incorporacions molt importants. Segurament, com a insígnia del projecte, hi ha el Jordi, que els aporta molta qualitat i sobretot fa que sigui imprevisible en situacions d'atac. El Jordi és el motor de l'equip i té al costat jugadors que fan un conjunt temible i haurem de fer un partit pràcticament perfecte per guanyar.

En l'aspecte personal, poder marxar aconseguint el triplet, s'ho ha imaginat?

Bé, la veritat és que és difícil imaginar-ho. És cert que sempre anem pas a pas, el primer objectiu era la copa i no mires més enllà, el segon era la lliga i l'acabem d'aconseguir, i sembla que ara ho tenim a tocar. Aquesta opció no l'hem tingut les altres temporades. És una ocasió d'or i seria una fita impressionant fer un nou triplet per a la secció; si no vaig errat, fa deu anys que no s'aconsegueix.

Viurà la final a quatre d'una manera especial perquè es l'últim títol en joc i seria la tercera en el seu palmarès?

Respecte a aquesta motivació, aquest caire especial, és veritat que una final four ja es mereix aquesta il·lusió i aquesta motivació i no podria dir que és més especial que les altres. Sens dubte es l'última d'aquesta etapa i tant de bo la pugui recordar durant molts anys perquè assolim el títol. Però diria que la motivació és semblant, similar a la de les altres, perquè totes tenen una cosa especial.