La festa de la incertesa

Els Gual, Marín, Torra, els Bargalló, Rodrigues, Selva, Barreiros, Souto, Panadero, Egurrola, Trabal, Nicolía, Adroher, Casanovas, etc. Una constel·lació d'estrelles mundials es troben al Barris Nord de Lleida, una magnífica instal·lació amb capacitat per a 5.000 espectadors, per discutir el successor del Benfica en el palmarès de la lliga europea. La doble confrontació catalano-portuguesa reuneix els equips més en forma d'Europa en dues semifinals incertes, en una de les finals a quatre de més qualitat de la història. Els dos primers classificats de l'OK Lliga contra els dos millors de la lliga lusitana, cara a cara. El Barça, que busca el seu 22è títol i que llueix la condició de local com a organitzador, obrirà foc contra l'Oliveirense, el vigent subcampió. Els blaugrana estan eufòrics per la consecució del títol de lliga a Reus i esperen un arbitratge menys hostil que el de l'any passat a Lisboa, com ha recordat el seu tècnic, Ricard Muñoz. Pedro Nunes, el seu homòleg al Benfica, ja li ha replicat: “Em semblen unes declaracions poc esportives.” Guerra psicològica.

Tot seguit, el Benfica, que l'any passat va ser l'amfitrió i no va fallar, se les haurà amb el Reus La Fira, que torna il·lusionat a la fase final cinc anys després d'haver jugat la final a vuit de Lodi –semifinalista– i que aquest curs s'ha constituït en un matagegants havent eliminat en la fase de grups l'Sporting i en els quarts de final el Porto, que ha quedat fora de la cita per segon any consecutiu.

L'Oliveirense podria semblar en una anàlisi històrica i superficial el rival més feble. Res més lluny de la realitat. L'equip dels catalans Jordi Bargalló Xevi Puigbí, Jepi Selva i del gallec Pablo Cancela és el líder a Portugal i l'any passat va ser subcampió europeu. Arriba, però, una mica escaldat per haver perdut per 7-3 contra el Porto en els quarts a partit únic de la copa lusitana. Amb Jordi Bargalló, que viurà un duel familiar contra el seu germà Pau, assumint el lideratge, també destaquen les aportacions del polivalent Ricardo Barreiros i de Joâo Souto en un equip amb el segell atacant característic del tècnic To Neves.

El Benfica és el paradigma de l'atac desfermat, de la inspiració del seu cervell Carlos Nicolía –visió tridimensional i tècnica depurada– i del seu estilet Joâo Rodrigues, que aquest any ha fet un pas endavant i és el pitxitxi de la lliga portuguesa amb 48 gols. Dins del quadre, a més, el català Jordi Adroher pot organitzar una festa en un pam de parquet. La porteria queda ben coberta pel porter osonenc Guillem Trabal. El dèficit de darrera hora ha estat la baixa de Tiago Rafael per lesió, un habitual en la rotació. El Reus, que mira de destapar les vergonyes defensives dels lisboetes, es retrobarà amb dos exjugadors, Trabal i Adroher. També hi ha dos roig-i-negres que el curs passat van defensar l'equip de les Àligues: el porter Pedro Henriques i Marc Torra. Trabal destaca el pas endavant dels del Baix Camp: “Aquest Reus té més qualitat i experiència. Hem de vigilar els davanters Marín i Torra, sense descuidar la resta.”