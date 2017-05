Barreiros tomba Goliat

Un gol d'or de Barreiros a 4:20 del final de la segona part de la pròrroga va certificar ahir la classificació per a la segona final de la lliga europea de l'Oliveirense i va causar una gran decepció a les files del Barça en la primera semifinal jugada al pavelló Barris Nord de Lleida, el darrer partit gran amb Ricard Muñoz a la banqueta. El partit va estat marcat per les precaucions defensives i el temps reglamentari va finalitzar sense gols (0-0). El Barça, que no va tenir la suficient fluïdesa ofensiva per superar la teranyina rival en accions clares de joc interior imprescindibles per batre un porter de la talla de l'osonenc Xevi Puigbí, va tenir una gran oportunitat en la primera part en un penal.

L'Oliverense va dur les regnes del joc en els primers minuts i va tenir la possessió amb Jordi Bargalló i Ricardo Barreiros organitzant els atacs estàtics i força sensació de perill en un context de lògica precaució i de la negació absoluta de les transicions més rapides per part dels dos conjunts. Bargalló va estavellar la bola dos cops consecutius en la mateixa acció contra Sergi Fernández (3') i Barreiros va donar un nou avís en el 13' fruit d'una major fluïdesa en la circulació. Pascual, per part del Barça, també va entrar fins a la cuina sense premi (7') però l'equip, malgrat els intents organitzadors de Gual, no trobava el seu lloc a la pista. L'entrada en acció de Pau Bargalló i Lucas Ordóñez va revitalitzar els blaugrana, que van millorar. En el minut 17, Ordóñez va ser objecte d'un clar penal. Puigbí va aturar el llançament de Barroso. L'Oliverense va perdre pistonada i el Barça es va sentir cada cop més integrat en el partit. To Neves, el tècnic portuguès, va demanar temps mort a 4:43 de la mitja part. En el tram final, el Barça va agafar més confiança i Álvarez i Barroso van disposar d'oportunitats, tot i que Bargalló va avisar en un llançament exterior que va provocar el lluïment de Fernández. Álvarez va demanar un penal.

La segona part va iniciar-se una mica més dinàmica amb dues accions perilloses d'Álvarez i les rèpliques de Bargalló, que continua a ple rendiment, i Cancela, però, a poc a poc, l'atreviment va deixar pas a l'ensopiment.

La primera part de la pròrroga, com acostuma a ser habitual quan hi ha gol d'or, va ser testimonial. En la segona i quan ja es començaven a entreveure els penals, l'exjugador del Liceo Barreiros, un tot terreny, lliure de marcatge, va engaltar un cacau des de fora i va fer embogir els portuguesos, que tenen tres catalans –Bargalló, Puigbí i Selva– que avui gaudiran de la final.