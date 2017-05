El Reus sobreviu al Benfica

gols de Nicolía per part del Benfica i de Salvat i Casanovas per part del Reus.

BENFICA: Trabal, Neves, Rafael, Nicolía i Rodrigues –equip inicial–; Adroher i Rocha. REUS LA FIRA: Henriques, Casanovas, Platero, Torra i Marín –equip inicial–; Salvat i Rodríguez. GOLS: 0-1 (1') Casanovas, de penal. 1-1 (4') Diogo. 2-1 (11') Rodrigues. 2-2 (13') Marín. 2-3 (21') Casanovas. 3-3 (35') Nicolía. 4-3 (39') Adroher. 4-4 (41') Platero. Penals: gols de Nicolía per part del Benfica i de Salvat i Casanovas per part del Reus. ÀRBITRES: Ferrari i Carmazzi. Blaves a Rafael (2) i a Salvat i Platero. FALTES: 12 el Benfica i 10 el Reus.

El Reus La Fira va sobreviure a les adversitats i es va convertir ahir en el segon finalista de la lliga europea d'hoquei sobre patins després de derrotar el Benfica, vigent campió, en la tanda de penals. Avui (16 h, Esport3) discutirà el títol a l'Oliveirense, que va derrotar el Barça amb un gol d'or.

El duel va ser un intercanvi de cops brutal en què va sobresortir el porter del Reus Henriques, precisament cedit pel Benfica. El Reus va marcar primer però després li va tocar remuntar. Primer un 2-1 i guanyava per 2 -3 en la mitja part. En el segon temps, el Benfica es va tornar a avançar però l'equip de Mariotti va reaccionar amb fe (4-4). En la pròrroga, el Reus va sobreviure a una directa que Henriques va aturar miraculosament a Nicolía. En la tanda, l'argentí va avançar el Benfica però Salvat i Casanovas van fer esclatar la festa.

El duel va desprendre electricitat des del primer moment. Va ser l'antítesi de la primera semifinal. El conjunt d'Enrico Mariotti va sortir a mossegar i en només cinquanta segons va provocar un penal comès sobre Torra. Casanovas la va clavar com gairebé sempre. Els lusitans van disposar d'un penal de seguida que Henriques va aturar a Rodrigues. El pitxitxi de la lliga portuguesa va tenir una segona oportunitat en el rebuig però el porter del Reus va reaccionar quan semblava mort. Diogo Rafael, però, va empatar (1-1) i Rodrigues va culminar amb pulcritud una transició ràpida aixecant amb suavitat la bola (2-1). Una directa arran d'una blava rigorosa va servir als del Baix Camp per avançar-se de nou. Trabal va endevinar l'acció a Marín però en la inferioritat numèrica ell mateix va foradar l'escaire amb un xut impressionant. (2-2). El Reus es va agafar uns minuts sabàtics i va tornar a la càrrega en el tram final del primer temps. Torra va entrar per la dreta de l'atac del vigent campió i va cedir una bola interior que Casanovas va convertir en el 3-2.

El Benfica va prémer l'accelerador en el tram inicial del segon temps i va remuntar el vol. A més, amb 4-3 va disposar d'una directa que Henriques va aturar i que hauria estat fatal per als interessos dels roig-i-negres. Platero va consumar l'empat amb una rematada interior i va donar vida al Reus. En la pròrroga una blava a Platero va donar al Benfica l'oportunitat d'enllestir-ho, però l'ombra d'Henriques es va fer cada cop més allargada. En els penals, Nicolía va marcar primer en el quart llançament, però Salvat, especialista en la matèria que també va marcar en la tanda contra el Porto, i Casanovas, doctor honoris causa dels penals, que es va reservar per a últim xut, van fer embogir la parròquia reusenca. No en va, el Reus mirarà de celebrar el 50è aniversari de la seva primera copa d'Europa (1967) aixecant avui la vuitena.