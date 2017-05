Passadís al campió

Amb el títol sentenciat a favor del Barça i com una mena de bàlsam moral després d'haver perdut en la semifinal de la lliga europea, l'equip serà rebut avui al Palau en la 28a jornada amb tots els honors amb un passadís de campió per part del Vic, que no és el primer cop que li fa. Els blaugrana rebran la copa el divendres següent a casa contra el Girona, en el darrer partit, al Palau, del curs, i tancaran el campionat a Riazor en l'últim duel amb Ricard Muñoz a la banqueta. El Vic, que ja té prou feina amb la seva situació interna, es juga el segon lloc contra el Reus, flamant campió continental. Les quatre places de lliga europea ja les tenen assignades el Barça, el Reus, el Vic i el Liceo. En la lluita per certificar la CERS –del cinquè al novè–, l'Igualada, que fa una segona volta pletòrica després d'haver estat fins i tot cuer en la primera, rep a les Comes el Noia, un altre dels implicats. El conjunt de Ferran López ha guanyat els últims cinc partits i en fa sis que no perd. Hi ha cinc places a repartir i el més normal seria que tots dos conjunts, tard o d'hora, se l'asseguressin. Ja la tenen segellada matemàticament el Voltregà, que avui rep l'Alcoi –un altre dels aspirants a Europa–, i el Vendrell, que juga a casa contra el Vilafranca; els de Josep Lluís Delriu són quarts per la cua empatats amb l'antepenúltim i s'hi juguen la permanència.

El descens, embolicat