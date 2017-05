El campió ja té la seva copa

El Barça va rebre la copa de campió de lliga després de guanyar l’últim partit a casa de la temporada. El vicepresident de la Federació Espanyola de Patinatge, Ignacio González, va fer entrega del trofeu al capità Aitor Egurrola. Abans de jugar es va fer un reconeixement a l’entrenador Ricard Muñoz, que no continuarà com a tècnic la temporada vinent. Se li va fer entrega d’un quadre amb fotos i d’una samarreta blaugrana emmarcada. Entremig de les dues celebracions, els blaugrana van guanyar el Girona, que està lluitant per mantenir-se en la seva primera temporada a la màxima categoria. Els gironins havien de puntuar per salvar-se però no ho van fer, i ara hauran d’esperar fins demà per veure si el Vilafranca no guanya el Lleida. Un empat dels penedesencs els mantindria en L’OK lliga la propera campanya.

El partit es va iniciar amb domini dels blaugrana, que van inaugurar el marcador en el minut onze, i després es van situar amb un 2-0. Els gironins van reduir la diferència de penal abans del descans. En la segona meitat els blaugrana van tenir bones ocasions per ampliar la diferència i es van emportar la victòria.