El Vilafranca baixa i el Girona i el Caldes se salven

El triomf de l’ICG Software Lleida ahir a la pista del Cafès Novell Vilafranca va consumar el descens dels locals, va confirmar la presència en la CERS dels de la Terra ferma i, de retruc, va segellar la permanència matemàtica tant del Citylift Girona com del Recam Làser Caldes, que han viscut en les últimes jornades amb intensitat a prop del precipici i que, per fi, quan encara una jornada per al final de la lliga, han pogut cantar victòria.

El partit entre el Vilafranca i el Lleida va ser d’alta intensitat i amb un final de nervis que va acabar amb la vermella per protestar al local Galán, perquè hi havia tota una temporada en joc. Els de Josep Lluís Delriu necessitaven els tres punts per continuar sobrevivint amb respiració assistida, però la derrota els obliga a jugar a la primera divisió al curs vinent, acompanyant als altres dos equips que ja estaven descendits, l’Alcobendas i el Manlleu.

Els locals van anar gairebé sempre a remolc en el resultat, però van lluitar fins a l’últim segon. Els tres gols d’Andreu Tomàs, però, l’heroi visitant, van ser insalvables. El Vilafranca va fallar dues faltes directes llançades per Joan Vázquez –totes dues en l’últim minut, quan el resultat ja era de 2-4 favorable als visitant– i el Lleida tampoc no va marcar en un intent de Dario Giménez. El Lleida també va fallar un penal llançat per Andreu Tomàs, també amb 2-4.