Ordeig seguirà de referent

El veterà Mia Ordeig continuarà jugant al Vic a pesar de l’èxode de la resta de jugadors de la plantilla i serà el pal del paller del nou i reformulat projecte. Ordeig (Vic 1981), que complirà la seva 13a temporada al club, va confirmar la seva continuïtat al programa El termòmetre del Canal Taronja i serà el jugador més experimentat d’una plantilla que dirigirà el tècnic Gerard Pujol, que arriba procedent de l’Olot i que va dur les regnes del Vic en la temporada 2011/12 agafant el relleu de Carlos Figueroa. “Tenia ofertes i també la possibilitat de retirar-me, però he meditat i crec que he fet el que toca. Soc soci del Vic i un home de club, i és el moment de seguir una temporada més”, reflexiona Ordeig, que participa en un campus a la Corunya al costat de l’extècnic del Vic Ferran Pujalte. “Serà un equip nou i hi ha feina per fer”, recalca el vigatà. La crisi econòmica i institucional de l’entitat ha obligat a desfer un equip que en els últims anys havia estat capdavanter en totes les competicions. El nou Vic tindrà altres objectius però també lluitarà, per exemple, per mirar de classificar-se per jugar la copa. A més de l’OK Lliga, jugarà la supercopa i la lliga europea, atractius que també han seduït els nous fitxatges.

El Vic també ha incorporat jugadors amb experiència en l’OK Lliga com Tirso Gómez i Jassel Oller (Sant Feliu), el porter de l’Arenys de Munt Ernest Burgaya i l’osonenc Jordi Urbano, home clau de la gran revifada del Recam Làser Caldes, semifinalista de la CERS i que en el curs 2015/16 va jugar la copa a Reus. Urbano és un jugador amb molt de caràcter que ha demostrat a bastament la seva qualitat. Ara, el Vic busca dos reforços més per tancar la plantilla, en la qual també seguirà el porter de la base Guillem Raurell.