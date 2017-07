Novetats al Vendrell

El CE Vendrell de la temporada 2017/18 es va presentar dilluns a la nit amb novetats a la plantilla. L’equip estarà dirigit per dos tècnics de la casa, Gonzalo Medina i Xavier Nicolàs, que en els darrers anys han aconseguit èxits amb els equips de base. El club va presentar els dos fitxatges per aquesta campanya: el porter Gerard Camps i Cristian Rodríguez, que provenen del Vic i ja van jugar en temporades anteriors al Vendrell. Continuen a la plantilla Jordi Ferrer, Eloi Mitjans, Marc Navarro, Edu Fernández, Roger Rocasalbas, Joan Lluís Mudarra, Iker Casado i el porter Pol Ferrer.

Sense Moritz