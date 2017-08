Els Roller Games ja tenen categories i grups

Els Roller Games 2017 que es disputaran a Nanjing (Xina) del 26 d’agost al 10 de setembre ja tenen el calendari de competició, la distribució dels equips participants en categories i els grups en cada una d’elles, tant masculina, com femenina i sub-20 masculina. La novetat d’aquest mundial, que inclou totes les modalitats dels patins, pel que fa a l’hoquei sobre patins són les categories, ja que fins ara en nois absolut es disputava el mundial A amb setze equips i en unes altres dates també es feia un mundial B en què els primers podien disputar el següent mundial A. En noies i en sub-20 masculí només hi havia un mundial i jugaven entre ells tots els inscrits.

El mundial absolut masculí d’aquests Roller Games ha reunit 23 equips distribuïts en tres categories: la World Championship, la FIRS Cup i la Confederations Cup. Els vuit primers classificats del mundial de l’any 2015 jugaran la primera categoria, la segona la disputaran la majoria de països que van completar aquell mundial de França de fa dos anys, tot i que Suïssa i Anglaterra no s’han inscrit. I la tercera la disputaran la resta de conjunts que han volgut anar al mundial. Les tres categories s’iniciaran el 3 de setembre i els títols es decidiran el dia 9.

En la categoria World Championship Espanya forma part del grup B juntament amb Alemanya, Xile i Moçambic, mentre que en l’A hi ha l’Argentina –la campiona–, Portugal, França i Itàlia. Els equips s’enfrontaran en l’habitual lligueta de tres partits i els tres primers de cada grup passaran als quarts de final. El quart de cada grup baixarà a la segona categoria per jugar els quarts de final de la FIRS Cup. Els quarts de la primera categoria es completaran amb els dos primers equips de cada grup de la segona categoria. En aquesta FIRS Cup els vuit equips han estat dividits en dos grups, i com ja s’ha dit el primer de cada grup jugarà els quarts de la World Championship, i la resta jugaran els quarts de la seva categoria. Finalment en la Confederations Cup hi ha set equips dividits en dos grups. Els dos primers de cada grup disputaran una lligueta per decidir les quatre primeres posicions i els dos tercers i el quart del grup A també jugaran una lligueta per decidir del cinquè al sete lloc.

Els mundials femení i sub-20 masculí es jugaran abans que l’absolut masculí. Començaran el 27 d’agost i la final serà l’1 de setembre. La competició femenina tindran dues categories i dotze equips participants. En la World Championship lluitaran pel títol vuit equips dividits en dos grups. Espanya, que defensarà el títol, jugarà en el grup A contra Alemanya, Estats Units, i França, mentre que en el B hi haurà Portugal, Xile, l’Argentina i Itàlia. Tots els equips passaran als quarts de final. En la segona categoria només hi ha quatre equips que disputaran una lligueta a doble volta. Cada equip s’enfrontarà dos cops als seus rivals i no hi haurà final.

En el mundial sub-20 hi ha tretze equips participants dividits en dues categories. La selecció espanyola jugarà en el grup B de la World Championship juntament amb França, l’Argentina i Itàlia. El grup A el formaran Portugal, Colòmbia, Xile i Anglaterra. Tots els equips disputaran els quarts de final. Els sub-20 també tindran segona categoria en la qual hi ha cinc equips, que s’enfrontaran en una lligueta. Disputaran els partits del 28 d’agost a l’1 de setembre i no hi haurà final.