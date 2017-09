Còmoda golejada a Alemanya per començar

La renovada selecció espanyola del debutant Alejandro Domínguez va iniciar el seu camí al mundial de Nanjing amb una contundent golejada contra Alemanya, la selecció que entrena el català, de Molins de Rei, Jordi Mulet. La superioritat del combinat estatal es va fer palesa des del primer fins a l’últim moment del duel. Alabart va inaugurar el marcador quan encara no s’havien jugat tres minuts i Pau Bargalló va aprofitar la gosadia dels alemanys, que van sortir a l’atac, per signar el segon. Eduard Lamas, després d’errar un penal, va tancar el resultat amb què es va arribar a la mitja part (3-0) amb un llançament llunyà que va entrar després de tocar en un defensa.

Res no va canviar, com era d’esperar, després del descans i els gols van seguir entrant en la porteria alemanya: Jordi Adroher va fer el quart, en combinació amb Bargalló, i Raúl Marín, de falta directa, el cinquè, després que els germànics cometessin la seva desena falta quan faltaven 18 minuts. Tot seguit, però, hi va haver una inesperada reacció alemanya, amb dos gols consecutius de Joel Brandt que van reduir les diferències en el resultat fins al 2-5. Espanya havia afluixat i els de Jordi Mulet no ho van voler desaprofitar.

L’equip estatal, tot seguit, va tornar a prémer l’accelerador i les diferències es van tornar a eixamplar: Marín va signar el 2-6 amb un xut llunyà i en carrera, Bargalló va fer el setè i Adroher, cinc minuts abans del final, el definitiu 2-8. La distància entre la selecció espanyola i la d’Alemanya és tan gran com la que la separa de Xile i Moçambic, els dos altres equips amb què haurà de jugar a la primera fase del mundial.