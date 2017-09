Golejada abans de la semifinal contra Itàlia

La selecció espanyola, amb una gran majoria de jugadors catalans, es va classificar ahir per a la semifinal del mundial que s’està disputant, dins dels World Roller Games, a Nanjing, en derrotar amb claredat la de Colòmbia. L’equip sud-americà, que va arribar als quarts de final com a líder d’un dels dos grups des de la copa FIRS, va competir amb molta intensitat, però va acabar acotant el cap. Espanya, molt superior en tots els sentits, es va imposar sense gaires patiments i hauria aconseguit un marcador encara més clar si el porter colombià, Juan Sebastián Canizales, no hagués tingut una actuació tan inspirada. Avui, l’equip que entrena Alejandro Domínguez es jugarà un lloc en la final contra Itàlia, que ahir va eliminar Xile en els penals.

El partit d’ahir va començar, això sí, amb sorpresa. Colòmbia va sortir amb molta força, disposada a sorprendre, posant tota la carn a la graella. I així va ser com, en el minut 2 de joc, es va trobar amb un penal a favor que William Aristizábal, sortint des de la banqueta, va aprofitar després que Xebi Puigví refusés el seu llançament. El 0-1 va ser rebut en el combinat espanyol com un contratemps sense nervis ni precipitacions. Els colombians continuaven jugant amb molta agressivitat, però no van poder evitar l’empat de Jordi Adroher, en un contraatac molt ben trenat, ni el 2-1, signat per Ignacio Alabart quan faltaven vuit minuts clavats per al descans, amb un sensacional xut. Jordi Burgaya va fer el 3-1 amb què s’arribaria a la mitja part en l’últim tram del primer temps, fent pujar un resultat que reflectia la diferència que hi havia damunt la pista.

El panorama no canviaria gaire en la segona part. Durant el primer quart d’hora de joc, Espanya va fallar dues faltes directes, Raúl Marín després de la desena falta dels colombians i Jordi Adroher després que Camilo Ramírez veiés targeta blava, i Colòmbia en va fallar una, després d’una targeta blava a Raúl Marín. El marcador no es va moure fins que Pau Bargalló va etzibar un llançament brutal que va entrar a la porteria colombiana per sentenciar. Abans del final, Albert Casanova encara faria, de penal, el 5-1 amb què s’acabaria el partit.