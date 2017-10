El campió imposa el ritme, el treball i la clarividència

El Barça Lassa va imposar ahir un ritme frenètic a Calafell –la pista del Club d’Esports està en obres– contra el Vendrell i va sumar el tercer triomf en tres partits, fet que li permet solidificar el lideratge. La rotació i la rapidesa innata mental i física dels jugadors d’Edu Castro i la seva capacitat defensiva van marcar les diferències. El Vendrell, malgrat tot, va mostrar-se com un equip voluntariós i orgullós que no va perdre l’ordre defensiu fins al tram final però li va faltar arribada malgrat haver estavellat tres boles als pals.

El primer avís després d’un inici clàssic de tempteig el va donar el Barça. Una gran passada de Marc Gual en un contraatac va deixar sol Álvarez, però Camps va rebutjar amb encert (3’). Edu va replicar també de contraatac (4’) –Rocasalbas va robar la bola i el va assistir– en un marc de partit d’atacs llargs del Vendrell i de fuetades elèctriques dels visitants, que en dues passades es plantaven a dalt amb Gual molt inspirat en la gestió de la sortida de bola. Mitjans (8’) va avisar amb un tret exterior ben resolt per Egurrola. En l’atac estàtic, el Barça va fer una aposta clara pel joc interior. Sigui com vulgui, l’equip d’Edu Castro es va avançar en el minut 14, quan Pau Bargalló va entrar per la dreta en una transició ràpida i va batre Camps (0-1). El Vendrell va seguir perseverant i generant cert perill tot i jugar amb més lentitud que el seu rival, però Alabart, entrant dins del quadre amb desimboltura i trobant l’escaire de Camps, va fer el 0-2 i va reiterar que ha entrat amb bon peu a la dinàmica blaugrana en el curs del seu debut en el primer equip. Els locals, amb orgull, ho van seguir intentant i van disposar d’una bola al pal en l’últim minut tot i el desencís del segon gol encaixat.

El Vendrell va arrencar amb força en el segon temps. Gual va cometre penal quan va tocar la bola amb el patí, però el tret de Cristian Rodríguez es va estavellar al pal. Edu Fernández, dins del quadre, també hauria pogut marcar; Egurrola, però, li ho va impedir. En canvi, una gran acció de Pascual va deixar sol Álvarez, que no va perdonar (0-3). Rocasalbas va ser l’autor del tercer pal del conjunt de Gonzalo Medina. El quart del Barça el va fer Ordóñez i el cinquè el va signar Álvarez a boca de canó engaltant una assistència de Bargalló.