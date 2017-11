El Vic se la juga a Europa

Grup A

Jornada 2

Iserlohn - Reus La Fira

19 h

Viareggio - Oliveirense

21 h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Oliveirense 3

1 1 0 0 8 1

Viareggio 0

0 0 0 0 0 0

Reus La Fira 0

0 0 0 0 0 0

Iserlohn 0

1 0 0 1 1 8

La propera (09-12-17)

Iserlohn-Viareggio; Oliveirense-Reus La Fira.

Grup B

Jornada 2

La Vendèenne - Porto

20.30 h

Vic - Follonica

16 h (Esport 3)

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Porto 3

1 1 0 0 13 2

Follonica 3

1 1 0 0 6 4

La Vendèenne 0

1 0 0 1 4 6

Vic 0

1 0 0 1 2 13

La propera (09-12-17)

La Vendèenne-Vic; Follonica-Porto.

Grup C

Jornada 2

Montreux - Barça Lassa

19 h

Forte dei Marmi - Benfica

21 h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Benfica 3

1 1 0 0 14 2

Barça Lassa 3

1 1 0 0 2 0

Forte dei Marmi 0

1 0 0 1 0 2

Montreux 0

1 0 0 1 2 14

La propera (09-12-17)

Montreux-Forte dei Marmi; Benfica-Barça Lassa.

Grup D

Jornada 2

Quevert - Wasken Lodi

21 h

Liceo - Sporting

19 h

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Sporting 3

1 1 0 0 6 1

Liceo 3

1 1 0 0 7 4

Wasken Lodi 0

1 0 0 1 4 7

Quevert 0

1 0 0 1 1 6

La propera (09-12-17)

Quevert-Liceo; Sporting-Wasken Lodi.

Si bé el Reus i el Barça Lassa tenen avui desplaçaments prou accessibles a les pistes de les ventafocs dels seus respectius grups, el futur europeu del Vic depèn, en bona part, del partit que ha de jugar avui a les quatre de la tarda (Esport 3) a l’Olímpic contra el Follonica. El conjunt de Gerard Pujol va rebre un contundent 13-2 en la primera jornada a la pista del Porto, i si vol aspirar a la segona plaça del grup per jugar els quarts de final no pot fallar contra el Follonica, l’únic equip italià que ha guanyat la lliga europea en tota la seva història (2006) però que ara mateix ocupa la zona mitjana de la lliga italiana (9è). El Vic, tres quarts del mateix, és desè en l’OK Lliga. Malgrat tot, els transalpins, en la primera jornada va derrotar la Vendéenne per 6-4 i han millorat prou el seu rendiment en els últims partits a Itàlia. Dimarts passat, el Follonica va perdre a casa per un ajustat 2-3 contra el Forte dei Marmi, conjunt que al Palau va cedir només per 2-0 contra el Barça en la primera jornada i va mostrar un bon potencial. El Vic farà bé de vigilar de prop l’argentí Lucas Martínez, segon màxim golejador en la lliga italiana. L’any passat, amb el Monza, va fer 56 gols.

El Reus viurà el seu debut en la competició a la pista de l’Iserlhon, el campió alemany de les tres últimes temporades que en la primera jornada va cedir per 8-1 a la pista de l’Oliveirense. Els de Jordi Garcia es van quedar sense jugar contra el Viareggio perquè els italians no van poder volar. La CERS encara no ha confirmat ni la data ni l’hora del partit que l’equip reusenc havia de jugar a Igualada perquè tenia la pista tancada per una sanció d’un partit. L’Iserlhon no hauria de ser cap obstacle per al vigent campió, que acaba de trencar la condició d’invicte del Barça en l’OL Lliga i que recupera el fins ara lesionat Àlex Rodríguez.

El Barça Lassa visita la pista del Montreux suís, conjunt que entrena el català Mateo de Ramon, que va guanyar la CERS amb el Tenerife, i que té a les seves files tres catalans: Xavi Terns –el pitxitxi–, Arnau Bertran i Marc Armero. L’equip suís va cedir per 14-2 a la pista del Benfica. Edu Castro no podrà comptar amb el porter Sergi Fernández, que té una gastroenteritis.

Campió a Montreux