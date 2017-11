No aixeca el cap a Europa

Les dues primeres jornades de la lliga europea han finalitzat amb dues derrotes per al Vic i està a sis punts de la segona posició del grup que permet classificar-se per als quarts de final. Els osonencs no van poder superar la bona defensa del Follonica i la gran actuació del seu porter i no van poder marcar cap gol. El conjunt italià va aprofitar un contraatac a vuit minuts del final per fer el 0-1, i el Vic no el va poder contrarestar. A només quatre segons els osonencs van disposar d’una falta directa però no la van aprofitar.

El Vic en tot moment va intentar lluitar pels punts però al davant es va trobar una defensa molt tancada que els va complicar el joc. Tot i això van disposar d’ocasions que en darrera instància va desfer el porter visitant. El Follonica va buscar el xut des de lluny, sobretot del golejador argentí Lucas Martínez, i el contraatac per crear perill. Octavi Tarrés va fer grans aturades i va mantenir el 0-0 fins a vuit minuts del final.

Un contraatac de l’argentí Pablo Saavedra va inaugurar el marcador. Quedava poc temps però el Vic ho va intentar i Borja López i Mia Ordeig van tenir ocasions. Els italians tenien nou faltes d’equip i Albert Grau va forçar la desena a només quatre segons de la fi, i el Vic va disposar d’una falta directa. Borja López va ser l’encarregat d’executar-la, però la bola se li va escapar i ni tan sols va poder xutar a porteria. El temps es va esgotar, el Vic va acabar amb una derrota i encara no ha puntuat en la lliga europea.