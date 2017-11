Tots dos en volien més

Tots dos equips van lluitar per aconseguir més que el punt que van sumar amb l’empat, però al final per a tots dos aquest punt va ser bo. El Citylift Girona i el Noia Freixenet es van enfrontar en un partit ajustat i en el qual van haver de treballar per puntuar. Pels gironins és un punt més a casa que els manté en la zona mitjana alta de la taula –tenen un partit més– i els allunya de la zona perillosa, mentre que als de Sant Sadurní els fa oblidar la darrera derrota en la lliga i seguixen també en els primers llocs.

El Girona va buscar les primeres ocasions de perill en xuts de lluny, mentre que el Noia va pressionar la sortida de la bola als locals per intentar imposar el seu domini. La primera gran ocasió va ser per als de Sant Sadurní en el minut 8, quan van disposar d’una falta directa per la targeta blava a David Gelmà. El porter Jaume Llaverola, però, va aturat el llançament de Martí Casas, i després els gironins van aguantar els dos minuts d’inferioritat. Uns minuts més tard, Oriol Garcia va aprofitar un refús del porter visitant per marcar l’1-0 i amb aquest resultat es va arribar al descans.

En la segona part Jaume Llaverola va fer bones aturades davant els atacs visitants però no va poder evitar que un xut de lluny de Nil Roca es convertís en l’empat. Els gironins van reaccionar i cinc minuts després David Gelmà va marcar el 2-1. No ho van poder disfrutar i en la jugada següent van cometre la desena falta i, aquest cop sí, Martí Casas va transformar la falta directa en el 2-2. A un minut del final els gironins van disposar d’una falta directa per tornar a avançar-se però David Gelmà no va poder marcar.