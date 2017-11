Al Reus li falta gol i temps

El Reus va lluitar fins al final i va discutir el triomf del Liceo fins al darrer segon, però va pagar la ineficàcia tant en la bola aturada –1/3 en faltes directes– com en l’atac estàtic, i queda a sis punts tant dels gallecs com del Barça.

Marc Torra va donar el primer avís (3’) en un acció individual al contraatac en un tram inicial en què l’equip de Jordi Garcia donava més sensació de perill, malgrat que la defensa del Liceo era més agressiva. Els gallecs buscaven un ritme alt perquè tenen més rotació i per evidenciar les flaqueses físiques del Reus. Els del Baix Camp s’han fet un tip de quilòmetres des que dissabte van guanyar a Alemanya. El local Miras (6’) va enviar la bola al pal, Torra, molt inspirat va replicar (10’) i va obligar Malián a lluir-se. Una pèrdua del Reus en atac, però, va alterar el guió (1-0). Edu Lamas va conduir un contraatac elèctric i Torres va superar amb habilitat Ballart. El gran mal del Reus eren les pèrdues a la zona central de l’atac i el del Liceo que es va carregar de faltes de manera frenètica: 8 a 8 minuts del descans. Els gallecs donaven fuetades molt perilloses i haurien pogut fer el segon amb un tir al pal de Carballeira. Malgrat l’acceleració inicial, l’equip de Juan Copa va arribar a la mitja part amb 9 faltes i l’amenaça imminent de la directa en contra. El Reus, que va fer una bona defensa estàtica, n’acumulava 3.

Infal·lible a bola aturada contra el Barça –3/3–, el Reus, en canvi, va desaprofitar ahir les oportunitats. Primer, la directa corresponent a la desena d’equip local. Marín va optar pel tir directe i Malián va rebutjar (25’).

Els àrbitres van perdonar la blava a Miras per agafar Bancells per darrere. En canvi, sí que van veure clar un penal de Casanovas sobre Miras. Ell mateix, hàbil, va marcar el rebuig del llançament (2-0) tot i que probablement va tocar la bola amb el patí.

El Reus va esgotar els seus recursos alternant la defensa en zona i la individual i el Liceo es va tornar a carregar de faltes, Marín (38’) va tenir una oportunitat immillorable, però Malián seguia incommensurable. Sigui com vulgui, el Reus va cometre la desena falta –el Liceo estava plantat amb 14– i Torres la va clavar com si no fes res (3-0). Tot just servir de centre, Marín va fer el 3-1, el gol de l’esperança, superant per fi Malián. 6 minuts justos abans del final, el Liceo va fer la quinzena falta. Tercera falta directa. Rodríguez va amenaçar amb el tir directe, però va fallar en la jugada quan va intentar aixecar la bola. El Liceo va seguir amagant la bola fins al límit de les possessions. Però Miras va veure una blava ingènua 44 segons abans del final i Marín, ara sí, va marcar la directa (3-2). El Reus va substituir el porter i va atacar amb cinc, però ja no va tenir temps.