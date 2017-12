Un gol són tres punts

Un solitari gol de Marc Gual va donar els tres punts al Barça Lassa en la seva visita a la pista del Lloret Vila Esportiva, que va lluitar fins al darrer segon per empatar i mantenir la imbatibilitat a casa. La gran actuació del porter blaugrana Sergi Fernández, que novament va mantenir la seva porteria a zero, va permetre al seu equip aconseguir una nova victòria i mantenir-se en el lideratge.

Els dos equips van iniciar el partit amb un alt ritme de joc i amb ocasions. Els dos porters –Ferran Serra i Sergi Fernández–, van començar a fer bones aturades i van mostrar del que serien capaços al llarg del partit. El Barça va tenir dos minuts de superioritat per la targeta blava a Lluís Grau i no va poder marcar. La primera gran ocasió del partit va ser per als lloretencs en el minut 14. David Plaza va disposar d’un penal però no va poder superar el porter blaugrana, que va impedir que els locals s’avancessin. Un minut després Marc Gual va fer el 0-1 amb un xut ben col·locat, i amb aquest curt resultat es va arribar al descans.

En els primers minuts de la segona meitat el Lloret va buscar l’empat i va tenir ocasions però Sergi Fernández va seguir encertat i va desfer tot el perill. El Barça també tenia grans ocasions, com un xut al pal de Pau Bargalló. A dotze minuts del final del partit Marc Grau va disposar d’una falta directa, però Sergi Fernández la va aturar, i cinc minuts després Ferran Serra va mostrar la seva categoria aturant una falta directa a Pau Bargalló. En els darrers minuts els blaugrana van buscar els xuts de lluny per ampliar al marcador i no haver de patir, i Matías Pascual va enviar una altra bola al pal. Els lloretencs no es van rendir i van buscar l’empat fins al darrer instant, però no va arribar.