El Reus s’ho treballa

El Reus Deportiu no va poder dir blat davant el Citylift Girona fins als darrers instants, quan va poder anotar quatre gols consecutius que van trencar una igualtat absoluta fins a aquell moment (6-2). Els roig-i-negres van avançar-se en el primer temps amb dos gols, però el seu rival va empatar abans del descans. I no va ser fins al minut 46 que es va tornar a moure el marcador amb un penal anotat per Casanovas, i Torra consolidava la feina uns segons més tard. Després, dues blaves van permetre que el mateix Marc Torra transformés sengles faltes directes per signar un pòquer que va fer que el Reus oblidés la derrota de Riazor i es tornés a rearmar, mentre que el Girona no va poder sumar i progressar en la seva lluita per ocupar una plaça per disputar la copa.

Torra i Salvat van conduir el Reus cap al triomf en l’inici de la primera meitat contra un Girona que per moments no confirmava la seva etiqueta d’equip revelació, però va ser veure’s per sota en el marcador i despertar l’equip de Ramon Benito, que va aconseguir, mitjançant Oriol Garcia i Pelícano, anivellar novament el resultat abans d’anar als vestidors. I després tot hauria pogut passar durant la major part del segon temps, però el gol de Casanovas en el 46’ va trencar l’equilibri. Llavors, Torra va aparèixer per fer el 4-2 de jugada i els dos darrers gols aprofitant dues faltes directes.