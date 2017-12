Un perill de tota la vida

L’Igualada és un dels equips que tradicionalment han fet la guitza al Barça al Palau Blaugrana. El gran Igualada dels noranta, el millor equip del món de l’època, va viure duels intensos a la pista del Barça en totes les competicions. Però l’ADN històric va sobreviure i quan el club de l’Anoia va baixar sensiblement de nivell, empès per una realitat econòmica innegociable, va persistir i va seguir generant moltes dificultats al Barça en les seves visites al marge de la realitat puntual. Com si es tractés d’una mena de derbi de mal pronosticar. L’Igualada ja ha guanyat al Palau tres vegades aquesta dècada i quatre cops des de la temporada 2008/09, tot i que no és menys cert que el Barça l’ha derrotat amb solvència en els tres últimes partits de lliga al Palau. “No tenim res a perdre. Hem d’intentar rebre pocs gols per seguir escalant”, remarca el jugador de l’Igualada Oriol Vives, autor de dos gols contra el Caldes.

Els de l’Anoia jugaran les seves cartes per mirar de sorprendre. El Barça, que té la baixa per lesió de Xavi Barroso –Pablo Nájera ocupa el seu lloc– du una trajectòria sòlida en la lliga. És lider empatat a punts amb el Liceo i només va perdre a Reus. Però en les darreres setmanes ha tingut problemes per fer gols, i això li ha complicat la vida en alguns enfrontaments teòricament assequibles. L’estat de gràcia dels seus porters, sobretot de Sergi Fernández i l’abnegació defensiva, li han permès salvar duels feixucs. Avui es trobarà al davant la tercera defensa menys golejada de la lliga. L’equip de Ferran López ha encaixat només 18 gols i el superen tan sols el Liceo (17) i el mateix Barça (10). El porter Elagi Deitg viu als 25 anys la seva plenitud esportiva. El gran valor afegit per a l’Igualada al marge de les connotacions històriques és la falta de pressió. Tant per la seva situació, una còmoda setena posició amb aspiracions europees, com per la nul·la obligació davant del gegant blaugrana.