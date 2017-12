Visiten els rivals més directes

El Barça Lassa i el Reus Deportiu afronten dues complicades visites a Portugal en la tercera jornada de la lliga europea, en què lluitaran per la primera posició del seu grup. El Vic té un desplaçament a França en què es juga gran part de les possibilitats de continuar aspirant a fer un bon paper a Europa.

El conjunt blaugrana és el líder del grup C amb dos punts més que el Benfica i aquesta tarda juga a la seva pista. Una victòria seria molt important per classificar-se com a primer de grup, i una derrota li faria perdre la primera posició. El Barça recupera Xavier Barroso, que ha rebut l’alta després de la lesió.

El conjunt roig-i-negre també juga a Portugal, a la pista de l’Oliveirense, que és el primer del grup A. Els reusencs encara tenen pendent jugar el partit de la primera jornada contra el Viareggio italià, però si guanyen pujaran a la primera posició tot i tenir un partit menys. L’enfrontament serà una repetició de la final de la lliga europea de la temporada passada, que van guanyar els roig-i-negres, i de la final de la supercopa d’Europa d’aquesta campanya, en què van vèncer els portuguesos.

El Barça i el Reus van tenir partit de l’OK Lliga aquest dimarts i arribaran més cansats ja que els portuguesos no han jugat cap partit des del cap de setmana passat, però només van poder vèncer a casa per la mínima els rivals.

El Vic intentarà aconseguir els seus primers punts de la lliga europea a la pista de La Vendéenne. Els dos equips han perdut en les dues primeres jornades i estan distanciats dels dos primers del grup. Els osonencs necessiten guanyar per mantenir aspiracions de classificar-se per als quarts de final, ja que una derrota a la pista francesa els podria deixar molt lluny del segon lloc quan s’ha arribat a la meitat de la competició de la fase de grups, i és la darrera de l’any.

La pròxima jornada de la lliga europea serà l’any vinent, el 13 de gener, i es tornaran a repetir aquests enfrontaments però amb els tres conjunts catalans jugant a casa.