La fe catapulta el Reus

El Reus va segellar ahir contra un extremament rocós Concepción de San Juan (7-5) l’accés a la seva segona final de la copa Intercontinental forçant la pròrroga amb dos gols de Rodríguez quan perdia per 2-4 i faltaven quatre minuts. Marín, amb tres directes transformades, també va ser clau. El Reus, vigent campió d’Europa, lluitarà avui al pavelló olímpic (17 h / Esport3) pel títol contra el Benfica, campió europeu del 2016.

El Reus va sortir molt motivat, disposat a proposar un partit intens. Malgrat tot, Mauro Giuliani, un jugador prou interessant, va enviar la bola al pal (2’). En el minut 3, Torra va reclamar, amb raó, que la seva rematada havia traspassat la línia de gol quan Acevedo la va rebutjar. Una bola perduda pel Reus, que s’estava precipitant, va motivar un contraatac. El veterà Paéz va anar-se’n per la dreta del seu atac i la va clavar per l’escaire (0-1). El porter argentí Acevedo, impecable llegint les accions al segon pal dels locals, va haver de ser substituït provisionalment per un problema en el casc. Kenan, el suplent, va sortir un moment. El Reus va badar en la represa del joc. Raed va veure tot sol el seu company Maturano, que va fer el 0-2. L’equip de Jordi Garcia va continuar perseverant, però Acevedo era un mur. Per acabar d’agreujar la situació, Marín va cometre una innecessària falta sobre Mauro Giuliani –blava–. L’argentí va transformar la directa amb tota la tranquil·litat que li estava faltant a l’equip català (0-3).

David Páez va cometre una falta quan només s’havien consumit 58 segons del segon temps i va veure la blava. Marín no va fallar en la directa (1-3) i, en l’acció posterior, Torra va encendre l’olímpic (2-3). La dinàmica s’havia capgirat. La zona ordenada per Garcia hi havia contribuït. En un contraatac, però, Mauro Giuliani va treure les teranyines en un gran tret (2-4). A més, Torra va travar Giuliani en una acció posterior i el Concepción va disposar d’una directa. Ballart, per sort, va endevinar les intencions del jove Alejandro Páez.

A 7:16 del final i amb l’aigua al coll, Casanovas va llançar un penal i Acevedo el va aturar. Tot seguit, l’equip argentí va cometre la desena falta. Marín va llançar la falta directa i el porter visitant va reiterar la seva condició de malson. Per fi, Rodríguez va foradar la porteria argentina amb una gran canonada lateral (3-4) amb quatre minuts per davant per somiar el miracle. A 3:16, ell mateix va aixecar la bola amb una gran habilitat i va forçar la pròrroga (4-4).

A 1:34 del final de la primera part, Acevedo va retenir la bola voluntàriament: penal. Torra la va enviar la pal. A 3:01 del final, David Páez va picar amb l’estic al braç de Rodriguez. Blava primer i vermella per protestar. També va rebre la blava Maturano. El Concepción va quedar amb dos jugadors de pista. Marín va marcar la directa (5-4). Salvat va fer el sisè en superioritat, però Mauro Giuliani hi va afegir incertesa (6-5) en el rebuig d’una directa per blava a Casanovas. El 7-5 el va fer Marín de directa.