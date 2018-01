Guanya i jugarà la copa

La desitjada i històrica classificació per a la copa del Citylift Girona va arribar amb una gran victòria contra el Vendrell (4-6), que era el seu rival directe per aconseguir l’última plaça que estava lliure al final de la primera volta de l’OK Lliga. Els gironins es van avançar en el minut 10 de joc i després sempre van controlar el partit contra un conjunt penedesenc que ho va intentar en tot moment però no va estar tan encertat de cara a gol. El conjunt gironí disputarà per primera vegada una fase final de la copa en el format actual de vuit equips en quarts de final. La seva última aparició en aquesta competició data de la temporada 1968/69, en què va jugar una prèvia, i el seu millor resultat és el subcampionat de l’any 1945, en què va arribar a la final però va perdre.

El Vendrell necessitava la victòria per aconseguir classificar-se per a la copa i el Girona en tenia prou amb un empat però també va sortir a buscar els tres punts en joc. Tots dos van tenir ocasions, algunes de clares, en els primers minuts però van ser els gironins els que van estar molt més encertats de cara a gol. En el minut 10 Marc Palazón va culminar un contraatac i dos minuts després Raúl Pelicano va fer el 0-2. Als jugadors del Vendrell, els costava superar la bona defensa visitant i per fi van marcar en una jugada embolicada dins de l’àrea. La resposta dels visitants va ser ràpida i David Gelmà va fer l’1-3, tot i que es va arribar al descans amb un ajustat 2-3, ja que Cristian Rodríguez va marcar el primer dels seus tres gols del dia.

Gols seguits