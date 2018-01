Guanyar i passar a quarts

El Reus Deportiu i el Barça Lassa es classificaran per als quarts de final de la lliga europea si derroten aquesta quarta jornada l’Oliveirense i el Benfica, de Portugal, respectivament. El Vic, per la seva banda, lluitarà per no quedar sense cap possibilitat de seguir endavant, i mirarà de superar La Vendéenne francès. Els tres conjunts catalans s’enfrontaran amb els mateixos rivals que en l’últim partit de la primera volta del seu grup, però aquest cop tots tres jugaran a casa.

En el grup A el Reus rep l’Oliveirense, que es el tercer de grup, i amb una victòria es classificarà, tot i que en cap cas es pot assegurar el primer lloc. Els reusencs acumularien 10 punts i deixarien amb 4 el seu rival dues jornades abans del final i sis punts en joc. Com que els roig-i-negres haurien guanyat els dos partits als portuguesos (3-6 a Portugal) sempre quedarien davant seu amb un empat a punts. L’Oliveirense ocupa el quart lloc en la lliga de Portugal i acaba de perdre a casa contra el Porto.

El Barça es classificarà per als quarts si derrota el Benfica, i si a més el Forte dei Marmi italià no supera el Montreux suís s’assegurarà el primer lloc del grup. Els blaugrana tenen 9 punts, i el Benfica i el Forte dei Marmi, només 4. El rival dels blaugrana ocupa la segona posició de la lliga portuguesa, està invicte i ve d’empatar contra el líder, l’Sporting, que va cedir els seus primers punts. En la lliga europea els portuguesos van empatar a la pista del Forte dei Marmi i en la darrera jornada van perdre a casa contra el Barça 4-8.

El Vic està en una altra lluita i mirarà de no quedar eliminat quan falten dues jornades per acabar la fase de grups. Els osonencs juguen a casa contra La Vendéenne i si perden o empaten i el Follonica italià guanya a la pista del Porto portuguès s’acomiadaran de les seves possibilitats de jugar els quarts. Un victòria del Vic els mantindria en la lluita. Els osonencs són els cuers del grup, no ha guanyat cap partit i l’únic punt el van sumar en la darrera jornada amb l’empat (1-1) a la pista de La Vendéenne.